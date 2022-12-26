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26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

glavcom.ua
26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
На другий день після Різдва у світі святкують День подарунків
фото з відкритих джерел

Сьогодні варто скористатися нагодою обдарувати і підтримати рідних та близьких

Сьогодні, у понеділок, 26 грудня, у світі святкують:

  • День подарунків

Свято виникло у Великій Британії та пов’язаних з нею країн Британської співдружності. Спочатку це день називався Boxing day і був неробочим днем. Невід’ємно зв’язувався з християнськими традиціями і відзначався на другий день після Різдва. Як правило, за цілком природних причин, тоді для благодійності мали більше можливостей саме забезпечені верстви суспільства: господарі підприємств, аристократи, купці і комерсанти.

Подарунки дарували на адресу своїх підлеглих, слуг, робітників і прикажчиків, загалом всіх тих, хто на думку заможних людей, не міг собі багато чого дозволити. З часом ця традиція поширилася і на інші верстви суспільства, була підхоплена і розповсюдилася по всьому світу.

  • День скиглія

Свято підтримки тих, хто надмірно засмучений.

Яке сьогодні релігійне свято

У другий день різдвяних свят римо-католицька церква згадує святого Стефана Первомученика.

26-grudnya-den-svyatogo-stefana

 

Стефан, за походженням єврей з Єрусалима, був християнином і одним із семи дияконів, котрі допомагали апостолам Ісуса Христа. Він загинув за віру близько 36 року в Єрусалимі.

Відповідно до Діянь апостолів, перед смертю Стефан молився, аби гріхи його переслідувачів були прощені їм. Свідком каменування Стефана був Савл – єврей з міста Тарс, в майбутньому апостол Павло та мученик. На згадку про мученицьку смерть святого Стефана священики у храмах вдягають на богослужіння червоні орнати.

Народні прикмети й традиції

  • Сороки сідають на сніг – до тепла.
  • Вовки виють під житлом – до морозу.
  • Сонце сідає в велику хмару – вночі можливий буран.

Що не можна робити 26 грудня

  • Сьогодні не можна залишати біля входу віник.
  • Не варто впрягати в сани білого коня, щоб біди не накликати.

Хто святкує день ангела

У понеділок 26 грудня, іменини відзначають Костянтин, Констанцій, Євтимій/Юхим, Аза, Анастасія, Аріс, Аркадій, Арсеній, Гаврило, Євген, Євстрат/Євстратій, Никодим, Орест, Елеонора.

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Теги: церква свята смерть традиції

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