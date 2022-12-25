За добу з-за кордону на Різдво приїхали 52 тис. українців
До України вчора в'їхали 55 тисяч осіб, 52 тисячі з них – українці
За минулу добу, 24 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 104 тисячі осіб та 21 тисяча транспортних засобів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Прикордонники розповідають, що з України минулої доби виїхали 49 тисяч осіб. Зокрема, 33 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України вчора в'їхали 55 тисяч осіб, 52 тисячі з них – українці.
Зауважують, що на пунктах пропуску було оформлено 50 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Водночас за спробу незаконного перетину державного кордону України було затримано 25 осіб. Семеро з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 18 осіб затримані поза ними.
«Крім того, на виїзд з країни не пропущено 2-х чоловіків, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів про «непридатність до військової служби». У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України», – додають у повідомленні.
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