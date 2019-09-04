Львівські студенти, які були на практиці в Одесі, захворіли на гепатит «А»



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Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом

До лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит «А» госпіталізовано шістьох людей

Шестеро студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в Одесі, потрапили у лікарню.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що 4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит «А» госпіталізовано шістьох людей.

Подробиці виясняються.

Інформації про стан здоров’я госпіталізованих наразі немає.

«Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів», - повідомили в ДСНС.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, повідомляє МОЗ України.

Також, за даними ДСНС, станом на 7 годину 4 вересня в міській інфекційній лікарні м. Одеса залишаються госпіталізованими 23 особи (з них три дитини), які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини отруєння людей на Одещині.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Як відомо, у хворих діагностували гастроентероколіт (ймовірно, сальмонельоз).

Перевіряючі не могли потрапити відразу на точку з продажу шаурмою. Коли їм це вдалося, на об'єкті знайшли багато порушень санітарного законодавства - зокрема, порушення санітарного режиму. Скільки людей працює на точці - невідомо, медичні книги власник не надав.

До слова, у Києві студенти отруїлися шаурмою.

Станом на 3 вересня у Києві зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.