29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто відмовляти в допомозі тому, хто просить

29 листопада відзначається Міжнародний день правозахисниць та День електронних привітань. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Парамона.

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Міжнародний день правозахисниць

Цей день є вшануванням відваги жінок і дівчат, які відстоюють права людини, а також усіх, хто відстоює права жінок, дівчат і ЛГБТ-спільноти. Відзначається з 2013 року з моменту ухвалення Генасамблеєю ООН знакової резолюції про захист жінок-правозахисниць.

З кожним днем ​​все більше жінок у всьому світі присвячують свою діяльність сприянню рівності, миру та справедливості. Саме ці жінки трансформують традиційні гендерні ролі та структури влади, присвячуючи своє життя захисту основних прав людини.

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День електронних привітань

Свято запроваджене на честь різноманітних вітальних листівок, що користувачі інтернету отримують в соціальних мережах у зв’язку з особистими, професійними та національними святами. Достеменно невідомо, коли саме запровадили Electronic Greetings Day. Вважається, що це сталося у 1990 році.

Електронні привітання – це кумедний та недорогий спосіб змусити когось усміхнутися. Вітальні листівки використовувалися з 1800-х років. Електронна вітальна листівка була вперше розроблена Джудіт Донат у вигляді електронної листівки у 1994 році.

Яке сьогодні релігійне свято

29 листопада в церковному календарі – День святого мученика Парамона. Парамон Віфінський жив за часів імператора Деція Траяна і гонінь на християн. Правитель вирізнявся особливою жорстокістю – за його розпорядженням у в'язницю кинули 370 християн, які відмовилися робити жертвопринесення ідолам. Ув'язнених катували і катували, намагаючись змусити відректися від віри.

Тоді Парамон виступив перед імператором, намагаючись домогтися, щоб перестали мучити людей. Але й сам опинився у в'язниці. Разом з іншими Парамон виніс усі муки, відмовляючись зректися віри в Христа, і врешті-решт усіх християн стратили.

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Що не можна робити цього дня

Заборонено лихословити, лаятися, сваритися.

Не варто переїжджати до нового будинку.

Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Народні прикмети

Якщо яскраво світять зірки, то буде похолодання.

Снігопад до хорошого урожаю наступного року.

Якщо випав сніг, то грудень буде теплим.

Дощ до теплої зими.

Пам’ятні події 29 листопада

1830 – у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830-1831.

1899 – засновано іспанський футбольний клуб «Барселона».

1929 – американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.

1945 – югославська скупщина проголосила Югославію Федеративною Народною Республікою

1947 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява Держави Ізраїль.

1959 – церемонію вручення нагород «Ґреммі» вперше показали по американському телебаченню. Серед лауреатів були Френк Сінатра та Дюк Еллінґтон.

1963 – президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді.

1990 – Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.

1994 – Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992 у Ріо-де-Жанейро.

1996 – міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув'язнення був засуджений хорват Дражен Ердемович, визнаний винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.

1999 – з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.

2007 – депутати від виборчих блоків «БЮТ» та «Наша Україна – Народна Самооборона» створили коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.