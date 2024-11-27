Державні та міжнародні свята у грудні 2024: як відпочиватимуть українці на Різдво

Грудень особливо обожнюють діти за День святого Миколая та Різдво Христове

Скільки буде робочих днів в останньому місяці року

З переходом на новоюліанський календар українці стали відзначати Різдво 25 грудня, разом з усім світом, а День святого Миколая – 6 січня. Крім того, у грудні в країні відзначають День Збройних сил України, День адвокатури та інші важливі дати.

Коли саме випадають ці свята та як зміниться графік робочих і вихідних днів – дивіться у новому календарі, що підготував «Главком».

Робочі, святкові та вихідні дні у грудні 2024 року

У грудні 2024 року календар робочих і вихідних днів виглядає так:

21 робочий день (понеділок–п'ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 грудня.

2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 грудня. 10 вихідних днів (суботи та неділі): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 грудня.

Зверніть увагу, що 25 грудня, Різдво Христове, випадає на середу. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Що святкуємо у грудні 2024: міжнародні та державні свята

Державні й міжнароднісвята у грудні 2024 року інфографіка: glavcom.ua

На грудень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних: