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Державні та міжнародні свята у грудні 2024: як відпочиватимуть українці на Різдво

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Державні та міжнародні свята у грудні 2024: як відпочиватимуть українці на Різдво
Грудень особливо обожнюють діти за День святого Миколая та Різдво Христове
фото: freepik.com

Скільки буде робочих днів в останньому місяці року

З переходом на новоюліанський календар українці стали відзначати Різдво 25 грудня, разом з усім світом, а День святого Миколая – 6 січня. Крім того, у грудні в країні відзначають День Збройних сил України, День адвокатури та інші важливі дати. 

Коли саме випадають ці свята та як зміниться графік робочих і вихідних днів – дивіться у новому календарі, що підготував «Главком».

Робочі, святкові та вихідні дні у грудні 2024 року

У грудні 2024 року календар робочих і вихідних днів виглядає так:

  • 21 робочий день (понеділок–п'ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 грудня.
  • 10 вихідних днів (суботи та неділі): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 грудня.

Зверніть увагу, що 25 грудня, Різдво Христове, випадає на середу. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Що святкуємо у грудні 2024: міжнародні та державні свята 

Державні й міжнароднісвята у грудні 2024 року
Державні й міжнароднісвята у грудні 2024 року
інфографіка: glavcom.ua

На грудень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних:

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури України.
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю; День працівників прокуратури України.
  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.
  • 5 грудня – Всесвітній день волонтерів, День працівників статистики України.
  • 6 грудня – День Збройних сил України та День святого Миколая.
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні.
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
  • 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
  • 11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. 
  • 12 грудня – День сухопутних військ України.
  • 13 грудня – День святого апостола Андрія Первозванного.
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
  • 15 грудня – День працівників суду України.
  • 17 грудня – День працівників державної виконавчої служби.
  • 18 грудня – Міжнародний день мігранта.
  • 19 грудня – День адвокатури України.
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
  • 22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України.
  • 23 грудня – Всесвітній день сноуборду.
  • 24 грудня – Ніч перед Різдвом, День працівників архівних установ України.
  • 25 грудня – Різдво Христове (за новоюліанським календарем), Ханука (за єврейським календарем).
  • 26 грудня – День подарунків (Boxing Day).
  • 28 грудня – Міжнародний день кіно.
  • 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
  • 31 грудня – Святковий вечір, напередодні Нового року.

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Теги: вихідні свята українці календар свято

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