Державні та міжнародні свята у грудні 2024: як відпочиватимуть українці на Різдво
Скільки буде робочих днів в останньому місяці року
З переходом на новоюліанський календар українці стали відзначати Різдво 25 грудня, разом з усім світом, а День святого Миколая – 6 січня. Крім того, у грудні в країні відзначають День Збройних сил України, День адвокатури та інші важливі дати.
Коли саме випадають ці свята та як зміниться графік робочих і вихідних днів – дивіться у новому календарі, що підготував «Главком».
Робочі, святкові та вихідні дні у грудні 2024 року
У грудні 2024 року календар робочих і вихідних днів виглядає так:
- 21 робочий день (понеділок–п'ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 грудня.
- 10 вихідних днів (суботи та неділі): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 грудня.
Зверніть увагу, що 25 грудня, Різдво Христове, випадає на середу. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Що святкуємо у грудні 2024: міжнародні та державні свята
На грудень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних:
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури України.
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю; День працівників прокуратури України.
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.
- 5 грудня – Всесвітній день волонтерів, День працівників статистики України.
- 6 грудня – День Збройних сил України та День святого Миколая.
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні.
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
- 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
- 11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.
- 12 грудня – День сухопутних військ України.
- 13 грудня – День святого апостола Андрія Первозванного.
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
- 15 грудня – День працівників суду України.
- 17 грудня – День працівників державної виконавчої служби.
- 18 грудня – Міжнародний день мігранта.
- 19 грудня – День адвокатури України.
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
- 22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України.
- 23 грудня – Всесвітній день сноуборду.
- 24 грудня – Ніч перед Різдвом, День працівників архівних установ України.
- 25 грудня – Різдво Христове (за новоюліанським календарем), Ханука (за єврейським календарем).
- 26 грудня – День подарунків (Boxing Day).
- 28 грудня – Міжнародний день кіно.
- 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
- 31 грудня – Святковий вечір, напередодні Нового року.
Коментарі — 0