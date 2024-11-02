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Змінилася дата святкування Дня ракетних військ і артилерії: указ президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Змінилася дата святкування Дня ракетних військ і артилерії: указ президента
День ракетних військ і артилерії українці відзначатимуть у грудні
фото: командування об`єднаних сил ЗСУ

До сьогоднішнього указу День ракетних військ і артилерії відзначалося 3 листопада

Відтепер День ракетних військ і артилерії в українці відзначатимуть 4 грудня – у День вшанування святої Варвари. Про це стало відомо з указу №748/2024 президента України Володимира Зеленського.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня», – йдеться в указі.

До сьогоднішнього указу День ракетних військ і артилерії відзначалося 3 листопада. Воно було пов'язане з подіями Другої світової війни та мало радянське коріння.

«Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і Незалежність у боротьбі проти російських окупантів», – наголошує Генштаб ЗСУ.

Що відомо про День вшанування святої Варвари?

У європейській традиції покровителькою артилеристів вважається свята Варвара – одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат.

Згідно з переказом, Варвара була дочкою багатого язичника Діоскора. Коли вона прийняла християнство, батько розгнівався і власноруч стратив її. Але відразу після цього загримів грім, вдарила блискавка, і Діоскор загинув на місці. Відтоді блискавка і грім стали символом покровительства святої Варвари над усіма, хто має справу з вибухами та потужною зброєю. Тому в середньовіччі артилеристи стали вважати її своєю заступницею.

В Україні свята Варвара вшановується з давніх-давен. За переказом, у 1108 році її мощі привезла на українські землі дружина київського князя Святополка – дочка візантійського імператора, також Варвара.

Також варто згадати практику вшанування святої Варвари як покровительки артилеристів у збройних силах різних країн, зокрема Іспанії, Франції, Польщі та США.

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Теги: Володимир Зеленський свято свята ЗСУ Україна українці

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