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1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 1 листопада
фото: glavcom.ua

В цей день не можна лихословити та сваритися

1 листопада, Всесвітній день екології. Віряни вшановують пам'ять святих безсрібників Косми і Дам'яна.

Всесвітній день екології

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Цей день був заснований 1972 року після першої всесвітньої конференції з екології в Стокгольмі. Його метою є підвищувати обізнаність людей про екологічні проблеми та сприяти їх вирішенню. Кожен рік на цей день організовуються численні заходи, такі як мітинги, пікети, екологічні чистки та освітні заходи, які спрямовані на підвищення екологічної свідомості та стимулювання екологічно чутливого споживання.

Всесвітній день вегана

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Цей день був заснований 1994 року Веганським товариством у Великій Британії, щоб відзначити 50-ту річницю його створення. Метою цього дня є підвищення обізнаності про веганський спосіб життя та підтримка прав тварин Веганізм включає в себе відмову від продуктів тваринного походження, таких як м'ясо, молоко, яйця та мед, а також від використання продукції, що тестується на тваринах або містить тваринні інгредієнти. Веганський спосіб життя спрямований на зменшення шкоди тваринам, захист навколишнього середовища та поліпшення здоров'я людини.

Всесвітній день бізнес-аналітики

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість бізнес-аналітики для успішного управління та прийняття рішень у сфері бізнесу. Бізнес-аналітика – це процес збирання, очищення, перетворення та аналізу даних з метою виявлення цінних узорів та знань, які можуть допомогти компаніям в ухваленні стратегічних рішень. Він відіграє важливу роль у підвищенні ефективності бізнес-процесів, зниженні витрат та покращенні загальної продуктивності.

День нульового меридіана

Цей день присвячений важливості нульового меридіана, який є основою для визначення часу та координат на нашій планеті. Нульовий меридіан, також відомий як Грінвічський меридіан, проходить через Грінвіч, Англія, і є початковою точкою для визначення довготи.

Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
синдром Леннокса-Гасто

Цей день призначений для підвищення обізнаності про цей рідкісний синдром, який вперше був описаний 1958 року. Синдром Леннокса-Гасто характеризується високим рівнем мастоцитів у крові, що може призвести до різних симптомів, таких як анемія, лейкопенія та тромбоцитопенія. Цей день також спрямований на підтримку досліджень та покращення діагностики та лікування цього синдрому. Чим більше людей дізнаються про цей стан, тим більше можливостей для раннього виявлення та ефективного лікування.

Яке церковне свято 1 листопада

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5
Косми і Дам'яна

1 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих безсрібників Косми і Дам'яна. Вони були братами та лікарями, які жили в III столітті в Римській імперії. Вони були відомі своєю відданістю християнській вірі та лікували людей безкоштовно, за що отримали прізвисько «безсрібники». Косма і Дам'ян були обдарованими лікарями, які допомагали багатьом людям, незалежно від їхнього соціального статусу чи віросповідання. Вони лікували як фізичні, так і духовні хвороби, здійснюючи багато чудесних зцілень. Братів замучили за віру у Христа близько 287 року. Їхні реліквії стали об'єктом поклоніння, а пам'ять про них шанується в православній церкві 14 липня та 1 листопада за новоюліанським календарем.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не варто лихословити і сваритися.
  • Не можна піддаватися смутку чи зневірі.
  • Забороняється відмовляти у милостині.

Народні прикмети і традиції

  • холодна і сніжна погода – до пізньої весни;
  • високо летять птахи – чекайте на велику кількість снігу;
  • птахи летять низько – опадів не буде;
  • багнюка і відлига – через 4 тижні почнеться справжня зима.

Пам’ятні дати

1179 рік – Філіпп II, перший з королівської династії Капетингів, коронується в Реймському соборі;
1512 рік – уперше відкривають для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело;
1525 рік – починається експедиція Франсіско Пісарро до Перу;
1604 рік – у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбувається прем'єра трагедії Шекспіра «Отелло»;
1755 рік – столиця Португальського королівства Лісабон повністю руйнується через землетрус;
1781 рік – в Габсбурзькій монархії скасовують кріпацтво;
1800 рік – Джон Адамс стає першим президентом США, який в'їхав у Білий дім;
1814 рік – відкривається Віденський конгрес, скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі;
1894 рік – у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголошує про створення антидифтерійної сироватки;
1914 рік – у Канаді приймають Акт, за яким українці – вихідці з Австро-Угорської імперії – були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920;
1918 рік – так званий «Листопадовий чин» у Львові, коли українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР;
1922 рік – припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки;
1927 рік – створюють футбольний клуб «Динамо» (Київ);
1936 рік – Беніто Муссоліні вперше називає союз Королівства Італія і Третього Рейху «віссю»;
1939 рік – Третій Рейх анексовує Західну Польщу і Данциг (Гданськ);
1945 рік – спеціальна комісія союзників оголошує, що Гітлер мертвий;
1991 рік – Чечня проголошує свою незалежність;
1993 рік – у Литві впроваджують візовий в'їзд для жителів СНД;
2006 рік – скоєно замах на Олександра Литвиненка.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

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