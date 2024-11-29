29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна свистіти в будинку, сидіти на столі, ходити в одній панчосі, бо помре близький родич
29 листопада відзначають Всесвітній день мурахоїдів, Міжнародний день ягуара, Міжнародний день жінок-правозахисників, День електронних привітань та Міжнародний день системного інженера та Міжнародний день солідарності з палестинським народом.
Міжнародний день правозахисниць
У цей день вшановують жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Цей день був створений не лише для визнання, а й щоб показати відповідальність держави в забезпеченні прав цих захисниць прав людини та просуванні і захисті прав інших.
Надто часто правозахисниці стикаються з насильством, переслідуванням і навіть тюремним ув'язненням просто за те, що відстоюють рівність та права людини. За даними Управління Верховного комісару Організації Об'єднаних Націй з прав людини, кількість вбивств та нападів на жінок-правозахисників зростає. Вони піддаються ґендеру, переслідуванню; репутаційним наклепам та багато іншого, оскільки виступають за справедливість, людську гідність та відповідальність.
Яке релігійне свято сьогодні
29 листопада – день пам'яті Фульвіана, князя, який мучив Левія Матвія. Проте, видячи чудеса апостола, людожер повірив у Бога і у святому хрещенні прийнявши ім'я Матвій. Після хрещення Фульвіан відмовився від влади та проповідував. Пізніше він став священиком та єпископом у місті Мірменах.
Також у цей день вшановують пам'ять святого мученика Парамона Віфінського. Він та 370 інших мучеників потерпали за віру в Христа 250 року, коли імператором був Декій. Імператор наказавши ув'язнити 370 християн, змушуючи їх зректися своєї віри за допомогою тортур. Парамон був місцевим і побачивши муки цих людей. Він відкрито став проти жорстокості імператора, признавши релігію Єдиного Бога. Після цього його та інших християн піддали смерті.
Що не можна робити цього дня
- 29 листопада не можна свистіти в будинку, бо заведуться таракани, від яких буде важко позбутися.
- Не дозволяється сидіти на столі, бо може трапитися біда.
- 29 листопада не можна ходити в одній панчосі чи шкарпетці, бо це може призвести до смерті близького родича.
- Не слід говорити з гостем через поріг, аби не посваритися.
Народні прикмети та традиції
- Якщо яскраво світять зорі – похолодає, тьмяні – чекати відлиги;
- Якщо у дворі мороз, зима буде суворою;
- Снігопад – передвісник гарного врожаю;
- Якщо дим столбом здіймається вгору – до морозу, стелитись низько – до потепління;
- Якщо 29 листопада випаде сніг, то він може пролежати до зими.
Пам'ятні події 29 листопада
- 830 рік – у Варшаві починається Листопадове повстання;
- 1899 рік – заснували іспанський футбольний клуб «Барселона»;
- 1929 рік – американський пілот Річард Берд із трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;
- 1945 рік – югославська скупщина проголошує Югославію Федеративною Народною Республікою;
- 1947 рік - Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської та арабської держав;
- 1959 рік – церемонію вручення нагород «Ґреммі» було вперше показано на американському телебаченні;
- 1963 рік – президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого за тиждень до того;
- 1990 рік – Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяє застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе своїх військ з Кувейту до 15 січня 1991 року;
- 1994 рік – Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;
- 1996 рік – міжнародний трибунал із колишньої Югославії виносити свій перший вирок;
- 1999 рік – з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 встановлюється, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;
Іменини
День ангела сьогодні святкують Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.
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