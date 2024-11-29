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29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 29 листопада
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна свистіти в будинку, сидіти на столі, ходити в одній панчосі, бо помре близький родич

29 листопада відзначають Всесвітній день мурахоїдів, Міжнародний день ягуара, Міжнародний день жінок-правозахисників, День електронних привітань та Міжнародний день системного інженера та Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Міжнародний день правозахисниць

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

У цей день вшановують жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Цей день був створений не лише для визнання, а й щоб показати відповідальність держави в забезпеченні прав цих захисниць прав людини та просуванні і захисті прав інших.

Надто часто правозахисниці стикаються з насильством, переслідуванням і навіть тюремним ув'язненням просто за те, що відстоюють рівність та права людини. За даними Управління Верховного комісару Організації Об'єднаних Націй з прав людини, кількість вбивств та нападів на жінок-правозахисників зростає. Вони піддаються ґендеру, переслідуванню; репутаційним наклепам та багато іншого, оскільки виступають за справедливість, людську гідність та відповідальність.

Яке релігійне свято сьогодні

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

29 листопада – день пам'яті Фульвіана, князя, який мучив Левія Матвія. Проте, видячи чудеса апостола, людожер повірив у Бога і у святому хрещенні прийнявши ім'я Матвій. Після хрещення Фульвіан відмовився від влади та проповідував. Пізніше він став священиком та єпископом у місті Мірменах.

Також у цей день вшановують пам'ять святого мученика Парамона Віфінського. Він та 370 інших мучеників потерпали за віру в Христа 250 року, коли імператором був Декій. Імператор наказавши ув'язнити 370 християн, змушуючи їх зректися своєї віри за допомогою тортур. Парамон був місцевим і побачивши муки цих людей. Він відкрито став проти жорстокості імператора, признавши релігію Єдиного Бога. Після цього його та інших християн піддали смерті.

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Що не можна робити цього дня

  • 29 листопада не можна свистіти в будинку, бо заведуться таракани, від яких буде важко позбутися.
  • Не дозволяється сидіти на столі, бо може трапитися біда.
  • 29 листопада не можна ходити в одній панчосі чи шкарпетці, бо це може призвести до смерті близького родича.
  • Не слід говорити з гостем через поріг, аби не посваритися.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо яскраво світять зорі – похолодає, тьмяні – чекати відлиги;
  • Якщо у дворі мороз, зима буде суворою;
  • Снігопад – передвісник гарного врожаю;
  • Якщо дим столбом здіймається вгору – до морозу, стелитись низько – до потепління;
  • Якщо 29 листопада випаде сніг, то він може пролежати до зими.

Пам'ятні події 29 листопада

  • 830 рік – у Варшаві починається Листопадове повстання;
  • 1899 рік – заснували іспанський футбольний клуб «Барселона»;
  • 1929 рік – американський пілот Річард Берд із трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;
  • 1945 рік – югославська скупщина проголошує Югославію Федеративною Народною Республікою;
  • 1947 рік - Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської та арабської держав;
  • 1959 рік – церемонію вручення нагород «Ґреммі» було вперше показано на американському телебаченні;
  • 1963 рік – президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого за тиждень до того;
  • 1990 рік – Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяє застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе своїх військ з Кувейту до 15 січня 1991 року;
  • 1994 рік – Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;
  • 1996 рік – міжнародний трибунал із колишньої Югославії виносити свій перший вирок;
  • 1999 рік – з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 встановлюється, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

Іменини

День ангела сьогодні святкують Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

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Теги: традиції свята календар свято

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