29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна свистіти в будинку, сидіти на столі, ходити в одній панчосі, бо помре близький родич

29 листопада відзначають Всесвітній день мурахоїдів, Міжнародний день ягуара, Міжнародний день жінок-правозахисників, День електронних привітань та Міжнародний день системного інженера та Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Міжнародний день правозахисниць

У цей день вшановують жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Цей день був створений не лише для визнання, а й щоб показати відповідальність держави в забезпеченні прав цих захисниць прав людини та просуванні і захисті прав інших.

Надто часто правозахисниці стикаються з насильством, переслідуванням і навіть тюремним ув'язненням просто за те, що відстоюють рівність та права людини. За даними Управління Верховного комісару Організації Об'єднаних Націй з прав людини, кількість вбивств та нападів на жінок-правозахисників зростає. Вони піддаються ґендеру, переслідуванню; репутаційним наклепам та багато іншого, оскільки виступають за справедливість, людську гідність та відповідальність.

Яке релігійне свято сьогодні

29 листопада – день пам'яті Фульвіана, князя, який мучив Левія Матвія. Проте, видячи чудеса апостола, людожер повірив у Бога і у святому хрещенні прийнявши ім'я Матвій. Після хрещення Фульвіан відмовився від влади та проповідував. Пізніше він став священиком та єпископом у місті Мірменах.

Також у цей день вшановують пам'ять святого мученика Парамона Віфінського. Він та 370 інших мучеників потерпали за віру в Христа 250 року, коли імператором був Декій. Імператор наказавши ув'язнити 370 християн, змушуючи їх зректися своєї віри за допомогою тортур. Парамон був місцевим і побачивши муки цих людей. Він відкрито став проти жорстокості імператора, признавши релігію Єдиного Бога. Після цього його та інших християн піддали смерті.

Що не можна робити цього дня

29 листопада не можна свистіти в будинку, бо заведуться таракани, від яких буде важко позбутися.

Не дозволяється сидіти на столі, бо може трапитися біда.

29 листопада не можна ходити в одній панчосі чи шкарпетці, бо це може призвести до смерті близького родича.

Не слід говорити з гостем через поріг, аби не посваритися.

Народні прикмети та традиції

Якщо яскраво світять зорі – похолодає, тьмяні – чекати відлиги;

Якщо у дворі мороз, зима буде суворою;

Снігопад – передвісник гарного врожаю;

Якщо дим столбом здіймається вгору – до морозу, стелитись низько – до потепління;

Якщо 29 листопада випаде сніг, то він може пролежати до зими.

Пам'ятні події 29 листопада

830 рік – у Варшаві починається Листопадове повстання;

1899 рік – заснували іспанський футбольний клуб «Барселона»;

1929 рік – американський пілот Річард Берд із трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;

1945 рік – югославська скупщина проголошує Югославію Федеративною Народною Республікою;

1947 рік - Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської та арабської держав;

1959 рік – церемонію вручення нагород «Ґреммі» було вперше показано на американському телебаченні;

1963 рік – президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого за тиждень до того;

1990 рік – Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяє застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе своїх військ з Кувейту до 15 січня 1991 року;

1994 рік – Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;

1996 рік – міжнародний трибунал із колишньої Югославії виносити свій перший вирок;

1999 рік – з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 встановлюється, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

Іменини

День ангела сьогодні святкують Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.