35 людей потрапили до лікарні після весілля на Закарпатті
Серед постраждалих внаслідок отруєння – дев’ятеро дітей
Число постраждалих внаслідок отруєння на Закарпатті збільшилося до 35 осіб.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«Станом на 7 годину 15 серпня до Берегівської лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 35 осіб (з них 9 дітей)», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалі 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані «Родинний затишок» у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб).
«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - заявили у ДСНС.
Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких вісім дітей.
Нагадаємо, в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.