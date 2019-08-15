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    35 людей потрапили до лікарні після весілля на Закарпатті

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    35 людей потрапили до лікарні після весілля на Закарпатті

    Серед постраждалих внаслідок отруєння – дев’ятеро дітей

    Число постраждалих внаслідок отруєння на Закарпатті збільшилося до 35 осіб.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «Станом на 7 годину 15 серпня до Берегівської лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 35 осіб (з них 9 дітей)», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що постраждалі 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані «Родинний затишок» у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб).

    «Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - заявили у ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких вісім дітей. 

    Нагадаємо, в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.

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