35 людей потрапили до лікарні після весілля на Закарпатті



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Серед постраждалих внаслідок отруєння – дев’ятеро дітей

Число постраждалих внаслідок отруєння на Закарпатті збільшилося до 35 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 годину 15 серпня до Берегівської лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 35 осіб (з них 9 дітей)», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалі 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані «Родинний затишок» у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб).

«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - заявили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких вісім дітей.

Нагадаємо, в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.