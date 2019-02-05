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    500-метрова вежа в Торонто засяяла кольорами прапора Венесуели

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    <p>Учасники Групи Ліми виступили за мирний перехід влади у Венесуелі шляхом проведення демократичних президентських виборів</p> - 500-метрова вежа в Торонто засяяла кольорами прапора Венесуели

    Учасники Групи Ліми виступили за мирний перехід влади у Венесуелі шляхом проведення демократичних президентських виборів

    В Канаді відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо

    Вежа CN Tower в Торонто, що є найвищою будівлею Канади, підсвічувалася в понеділок кольорами прапора Венесуели в знак підтримки опозиції цієї країни з боку Оттави.

    Про це йдеться в офіційному Twitter канадського МЗС.

    «Із завершенням історичної зустрічі Групи Ліми кольори (прапора) Венесуели яскраво засяяли на CN Tower, щоб показати нашу підтримку венесуельському народу в його боротьбі за демократію», - говориться в коментарі до фотографії вежі з жовтою, синьою і червоною підсвіткою.

    Хмарочос був побудований в 1976 році, і до 2007 року був найвищою будівлею в світі, яка є вільною конструкцією. Його висота становить 553,3 м.

    4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади у Венесуелі шляхом проведення демократичних президентських виборів.

    Нагадаємо, 4 лютого Італія заблокувала спільну позицію Європейського Союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

    До слова, Україна визнала Гуайдо очільником єдиної легітимної влади Венесуели - Національної асамблеї.

    Як повідомлялося, у понеділок Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.

    Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

    Джерело: УНН

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