500-метрова вежа в Торонто засяяла кольорами прапора Венесуели



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Учасники Групи Ліми виступили за мирний перехід влади у Венесуелі шляхом проведення демократичних президентських виборів

В Канаді відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо

Вежа CN Tower в Торонто, що є найвищою будівлею Канади, підсвічувалася в понеділок кольорами прапора Венесуели в знак підтримки опозиції цієї країни з боку Оттави.

Про це йдеться в офіційному Twitter канадського МЗС.

«Із завершенням історичної зустрічі Групи Ліми кольори (прапора) Венесуели яскраво засяяли на CN Tower, щоб показати нашу підтримку венесуельському народу в його боротьбі за демократію», - говориться в коментарі до фотографії вежі з жовтою, синьою і червоною підсвіткою.

As the sun sets on today's historic #LimaGroup meeting, #Venezuela's colours shine bright on Canada's @TourCNTower to show our support for the people of Venezuela and their fight for #democracy. pic.twitter.com/MpMsVppQwQ — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 5 февраля 2019 г.

Хмарочос був побудований в 1976 році, і до 2007 року був найвищою будівлею в світі, яка є вільною конструкцією. Його висота становить 553,3 м.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади у Венесуелі шляхом проведення демократичних президентських виборів.

Нагадаємо, 4 лютого Італія заблокувала спільну позицію Європейського Союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

До слова, Україна визнала Гуайдо очільником єдиної легітимної влади Венесуели - Національної асамблеї.

Як повідомлялося, у понеділок Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Джерело: УНН