500-метрова вежа в Торонто засяяла кольорами прапора Венесуели

В Канаді відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо

Вежа CN Tower в Торонто, що є найвищою будівлею Канади, підсвічувалася в понеділок кольорами прапора Венесуели в знак підтримки опозиції цієї країни з боку Оттави.

Про це йдеться в офіційному Twitter канадського МЗС.

«Із завершенням історичної зустрічі Групи Ліми кольори (прапора) Венесуели яскраво засяяли на CN Tower, щоб показати нашу підтримку венесуельському народу в його боротьбі за демократію», - говориться в коментарі до фотографії вежі з жовтою, синьою і червоною підсвіткою.

As the sun sets on today's historic #LimaGroup meeting, #Venezuela's colours shine bright on Canada's @TourCNTower to show our support for the people of Venezuela and their fight for #democracy. pic.twitter.com/MpMsVppQwQ