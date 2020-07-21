  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МЗС назвали головну умову зустрічі Зеленського та Путіна

    • Розсилка
    Зеленський і Путін під час зустрічі Нормандської четвірки, грудень 2019 року&nbsp; - У МЗС назвали головну умову зустрічі Зеленського та Путіна
    Зеленський і Путін під час зустрічі Нормандської четвірки, грудень 2019 року 

    Міністр відповів на чутки про можливу зустріч Зеленського та Путіна

    Зустріч президента України Володимира Зеленський та президента Росії Володимира Путіна в Криму можлива тільки за однієї умови. Тільки на церемонії підняття у Криму українського прапора і зняття російського.

    Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

    «Поки цього немає, будь-яка їхня зустріч чи то у Криму, чи то на адмінкордоні Херсонської області – нонсенс», - заявив він.

    Раніше ЗМІ повідомляли про короткострокову відпустку Зеленського на острові Бирючий.

    Крім того, 20 липня Володимир Путін здійснив візит до окупованого Крим.

    На тлі цього з’явилися чутки про їхню можливу зустріч.

    До слова, напередодні нардеп Богдан Яременко заявив, що Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

    Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

    До слова, окупований Крим гине від спраги. Путін почав залучати військових до вирішення проблеми (відео)

    Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

    Також генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині».

    Читайте також:
    МЗС Крим Росія міністр Путін Володимир Зеленський Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ