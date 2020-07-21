Віцеспікер Ради порахував виконані командою Зеленського обіцянки



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Команда президента за перший рік при владі виконала близько 20% передвиборчих обіцянок, порахував віцеспікер Ради Фото: Главком

Серед виконаних обіцянок президента – зняття недоторканності з депутатів і введення відповідальності за «кнопкодавство»

Команда президента Володимира Зеленського за перший рік при владі виконала близько 20% передвиборчих обіцянок, порахував обраний від президентської партії «Слуга народу» віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Якщо взяти п'ятирічну програму президента за основними пунктами, які він озвучував, то ми порахували, що близько 20% тих обіцянок, які він зробив – це питання зняття недоторканності, відповідальності за кнопкодавство – він уже виконав», – розповів віцеспікер.

За словами Стефанчук, далі буде складніше.

«Це питання системних перетворень, питання економічних реформ. І тут у нас вже є готові напрацьовані відповіді. Як вони будуть просуватися – подивимося. Але і у президента, і у Ради є наміри, щоб це втілилося», – додав він.