Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада

Протягом дня в східних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с

В Україні 9 листопада буде хмарно з проясненнями, вдень опади передбачаються в східних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У четвер передбачається хмарність з проясненнями. Уночі в південно-східній частині та на Харківщині пройдуть помірні дощі, на решті території очікується невеликий дощ. У Карпатах пройде дощ з мокрим снігом. Протягом дня істотних опадів не передбачається, невеликий дощ буде лише в східних областях.

Вітер північно-західний, досягатиме швидкості до 5-10 м/с. Вдень у східних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме від 3° до 8° тепла. На півдні та сході країни очікується до 11°, а в західних областях 0-5°. Удень температура коливатиметься в межах 7-12°. Тепліше буде в південних областях – там температура повітря становитиме 10-15°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий дощ, а вдень опадів не передбачається. Пориви вітру сягатимуть до 5-10 м/с.

Уночі в Київській області температура сягатиме 3-8°, а вдень передбачається 7-12°. У Києві вночі температура повітря – 5-7°. Протягом дня підніметься до 8-10°.