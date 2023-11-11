США пригрозили Китаю серйозними наслідками в разі надання допомоги Росії

Міністр фінансів США заявила про необхідність припинення Росією незаконної війни проти України і важливість встановлення справедливого миру

Сполучені Штати Америки попередили Китай про те, що будь-яка допомога російській оборонно-промисловій сфері може мати серйозні наслідки для Китаю. Про це йдеться в заяві міністра фінансів США Джанет Єллен.

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Єллен зустрілася з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном у Сан-Франциско.

Сторони провели відверті, прямі та продуктивні дискусії щодо двосторонніх економічних відносин США і Китаю, а також щодо широкого кола питань, включно зі сферами співробітництва та розбіжностей.

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Єллен заявила про необхідність припинення Росією незаконної війни проти України і важливість встановлення справедливого миру, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Раніше повідомлялося, що США планують посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях.

Нагадаємо, США мають готуватися до двох воєн одночасно – і з Китаєм, і з Росією. До цього закликала призначена Конгресом ще минулого року двопартійна комісія, яка мала оцінити головні виклики безпеки для США. Те, що комісія зробила саме такий висновок, – це насправді хороша новина.

Адже уражена хворобою трампізму американська політика, яка закликає американців відгородитися від світових проблем та зосередитись винятково на своїх внутрішніх питаннях, тепер має, принаймні, шанс на лікування. Бо комісія Конгресу, яка зробила цей висновок, була сформована і з демократів, і з республіканців. Отже, це означає, що в обох партіях усвідомлюють, що від світових проблем треба не відгороджуватися, а бути готовим їх вирішувати.

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І важливо, що загрози, які становлять для світу два найбільші авторитарні режими, у США сприймають не як виклики для України чи інших країн, а насамперед як свої загрози.

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