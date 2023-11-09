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2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років
2023 – найтепліший рік за останні 125 тис. років
фото з відкритих джерел

За підсумком температурних рекордів, 2023 рік, найімовірніше стане найтеплішим роком за всю історію спостережень

Вчені Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) припускають, що 2023 рік, ймовірно, буде найтеплішим за 125 тисяч років. Про це пише Reuters.

Зазначається, що минулий місяць побив попередній жовтневий температурний рекорд 2019 року з величезним відривом. 

«Рекорд було побито на 0,4°C, що є величезним відривом», – сказала заступниця директора Служби Саманта Берджесс. Вона описала температуру у жовтні 2023 року як «дуже екстремальну».

За підсумком температурних рекордів, 2023 рік, найімовірніше стане найтеплішим роком за всю історію спостережень, кажуть кліматологи.  

Науковці зазначили, що попередній рекорд був у 2016 році, коли, як і цьогоріч, цьому сприяло кліматичне явище Ель-Ніньйо – різке підвищення температури води у східній частині Тихого океану.

«У спільноті кліматологів, зокрема з Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату ЄС, ми доходимо висновку, що це найтепліший рік за останні 125 тис. років», – додала Берджесс.

Нагадаємо, у Київській області 4 листопада були встановлені нові температурні рекорди, які побили показники 4-річної та 27-річної давнини. Відтак того дня середня добова температура повітря склала +12.9°C. Зазначають, що попередній рекорд був зафіксований у 2019 році – +12.5°C. А максимальна добова температура повітря склала +16.1°C. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році – +15°C.

Як повідомлялося раніше, метеорологічна осінь розпочалася у Києві на два тижні пізніше за кліматичну норму, а вересень був найтеплішим за 142 роки спостережень. Загалом, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у столиці цього року було зафіксовано вже 40 температурних рекордів. Для порівняння, у 2022 році їх було лише 15.

Теги: погода рекорд

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