2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років

2023 – найтепліший рік за останні 125 тис. років

За підсумком температурних рекордів, 2023 рік, найімовірніше стане найтеплішим роком за всю історію спостережень

Вчені Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) припускають, що 2023 рік, ймовірно, буде найтеплішим за 125 тисяч років. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що минулий місяць побив попередній жовтневий температурний рекорд 2019 року з величезним відривом.

«Рекорд було побито на 0,4°C, що є величезним відривом», – сказала заступниця директора Служби Саманта Берджесс. Вона описала температуру у жовтні 2023 року як «дуже екстремальну».

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За підсумком температурних рекордів, 2023 рік, найімовірніше стане найтеплішим роком за всю історію спостережень, кажуть кліматологи.

Науковці зазначили, що попередній рекорд був у 2016 році, коли, як і цьогоріч, цьому сприяло кліматичне явище Ель-Ніньйо – різке підвищення температури води у східній частині Тихого океану.

«У спільноті кліматологів, зокрема з Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату ЄС, ми доходимо висновку, що це найтепліший рік за останні 125 тис. років», – додала Берджесс.

Нагадаємо, у Київській області 4 листопада були встановлені нові температурні рекорди, які побили показники 4-річної та 27-річної давнини. Відтак того дня середня добова температура повітря склала +12.9°C. Зазначають, що попередній рекорд був зафіксований у 2019 році – +12.5°C. А максимальна добова температура повітря склала +16.1°C. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році – +15°C.

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Як повідомлялося раніше, метеорологічна осінь розпочалася у Києві на два тижні пізніше за кліматичну норму, а вересень був найтеплішим за 142 роки спостережень. Загалом, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у столиці цього року було зафіксовано вже 40 температурних рекордів. Для порівняння, у 2022 році їх було лише 15.