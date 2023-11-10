Ситуація на польсько-українському кордоні погіршується: що змінилося за день

У чергах стоять тисячі вантажівок, а на одному з пунктів пропуску її довжина становить майже 50 км

Вчора відбулися переговори між перевізниками та польським урядом, але безрезультатно

Перевізники досі протестують на польсько-українському кордоні і черги з вантажівок стають дедалі довшими. Про те, як змінилася ситуація з учорашнього дня, пише Rmf.

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За оцінками, черга в Дорогуську збільшилася приблизно з 39 до 50 год – там знаходиться 900 вантажівок. У Гребенному розрахунковий час очікування становить 130 год. Там чекають близько 1300 вантажівок, що дорівнює показникам учорашнього дня.

У Медиці черга за добу збільшилася з 65 до 109 год. Вантажівки, які чекають на оформлення, стоять у майже 50-кілометровій черзі, яка доходить до об'їзної дороги міста Ярослав.

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У статті також говориться, що вчора, 9 листопада, перевізники протягом трьох годин вели переговори з представниками польського уряду. Переговори виявились безрезультатними, досягти угоди не вдалося.

Держприкордонслужба оприлюднила інформацію щодо черг перед пунктами пропуску із Польщею на виїзд з України станом на 12:00 год:

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.