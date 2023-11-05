Головна Думки вголос Юрій Гудименко
search button user button menu button
Юрій Гудименко Політичний діяч

У нас відсутній вибір. Трагедія зі 128 бригадою має стати останньою

glavcom.ua
Ми потребуємо не тільки на покарання тих, хто підставив пацанів зі 128-ї під удар. Ми потребуємо змін

Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію

Війна змінюється щопівроку. Методи управління змінюються набагато повільніше. Сама система залишається прорадянщеною наскрізь. Журнали, папери, шикування, плац, лом, статутний колір. Це в усьому або майже в усьому.

ВЛК, відпустки, переведення. Заборона одиночного купання. Посилити пильність. Не доводили.

У нас немає вибору. Ми маємо змінитися або померти. Маємо нарощувати ефективність, мутувати разом з війною. Зброя змінюється, підходи – ні.

Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. А ми про*обуємо так само і там само, де і вони. Так не має бути.

Ми потребуємо не тільки на покарання тих, хто підставив пацанів зі 128-ї під удар. Ми потребуємо не тільки гідного вшанування їхньої памʼяті.

Ми потребуємо змін. Адаптації. Гнучкості. Модернізації і навчання на своїх помилках, якщо вже не виходить вчитися на чужих.

Це боляче. Це дуже боляче, складно і непросто.

Але це єдиний вихід.

Адаптуйся або помри. Еволюціонуй або загинеш.

Ми маємо це зробити.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна армія трагедія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета, випущена в бік Ізраїлю
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
7 жовтня, 08:47
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
5 жовтня, 21:15
Українські війська досягли успіху в напрямку Мелітополя – ISW
Українські війська досягли успіху в напрямку Мелітополя – ISW
18 жовтня, 05:26
Ударів зазнали оперативні командні центри терористів
Ізраїль ударив по елітних силах ХАМАС (відео)
12 жовтня, 08:06
Ситуація на Близькому Сході та виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки 
Ситуація на Близькому Сході та виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки 
12 жовтня, 15:42
Україна та Німеччина утворили спільне оборонне підприємство
Україна та Німеччина утворили спільне оборонне підприємство
24 жовтня, 14:45
Нові можливості стануть доступними вже за місячь-два
Федоров анонсував запуск «смарт-мобілізації»
30 жовтня, 10:14
На території Росії продовжується крупновузлова зборка дронів (з іноземних деталей) і певна кількість власного виробництва
Розвідка повідомила, скільки Росія виробляє дронів
3 листопада, 09:22
Лідери країн Євросоюзу зібралися на саміт у Брюсселі
Війна в Ізраїлі: ЄС обговорює проведення мирного саміту
27 жовтня, 06:49

Юрій Гудименко

У нас відсутній вибір. Трагедія зі 128 бригадою має стати останньою
У нас відсутній вибір. Трагедія зі 128 бригадою має стати останньою
Скандал з МВС. У нас взагалі існує якась внутрішня перевірка?
Скандал з МВС. У нас взагалі існує якась внутрішня перевірка?
Дике Поле повертається. Чи готові до цього українці?
Дике Поле повертається. Чи готові до цього українці?
Рубль йде на дно. А гривня?
Рубль йде на дно. А гривня?
Цей прапор має висіти над Офісом президентом, парламентом та кабміном
Цей прапор має висіти над Офісом президентом, парламентом та кабміном
Дементіївка – це Бахмут для 130-го батальйону тероборони
Дементіївка – це Бахмут для 130-го батальйону тероборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
35K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
25K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
8506
Політик пояснив, чому буряти йдуть воювати проти України
7897
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7294
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту