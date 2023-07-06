6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна давати гроші в борг, адже можна залишитися ні з чим



6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку, Всесвітній день кардіолога та День народження американського долара. Віряни вшановують пам'ять Агрипини Римської.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день поцілунку

Незалежно від того, яким поцілункам ви надаєте перевагу, Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day, Kissing Day), що відзначається у всьому світі щороку 6 липня – чудова можливість ще раз усвідомити надзвичайну важливість цього дотику для емоційного стану людини. Це може бути пристрасний французький поцілунок чи дружній поцілунок у щоку, у будь-якому випадку він виявляє ваше ставлення до іншої людини та позитивно впливає на психоемоційний обох учасників поцілунків. Окрім цього поцілунки сприятливо впливають на наше здоров’я. Вони знімають стрес, спалюють калорії та приносять користь вашому імунітету.

Всесвітній день кардіолога

На початку XXI ст. Всесвітня організація охорони здоров’я призначила святкування Дня кардіолога на 6 липня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кардіологія була відома вже у Стародавньому Єгипті, близько XVII ст. до н.е. Вчені знайшли документи лікаря того часу, який лікував серце. Великий прогрес у розвитку кардіології відбувся в епоху Відродження завдяки унікальним анатомічним дослідженням будови серця Леонардо да Вінчі, якими досі захоплюються лікарі. На початку XVII ст. англійський лікар Вільям Гарвей довів існування кровообігу та розрахував швидкість кровотоку. І тільки з початку XIX ст. кардіологія розвивається як самостійна практична дисципліна.

Подію було започатковано з метою актуалізації проблеми серцевих захворювань, підвищення інтересу населення до системних обстежень для раннього виявлення хвороб.

День народження американського долара

Знак долара придумав американський бізнесмен Олівер Поллок на початку квітня 1778 р. (Другий день народження долара святкується саме в квітні). На той час грошовими одиницями країни були британський фунт та іспанський долар, від яких країна відмовилась одразу ж після здобуття незалежності.

Визначення долара національною валютою відбулося на конгресі країни у 1785 р. Спочатку в обігу були срібні монети, які викарбовував Монетний двір. Вміст срібла в одній монеті становив 24,34 г. Прийняття закону про біметалеву систему подвійної валюти у 1792 році передбачало викарбування монет із золота та срібла у співвідношенні 1:15.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На перших паперових банкнотах розміщували монархів. Портрети осіб почали зображувати на початку XX століття, але тільки померлих.

Зразком для створення грошового знака послужив символ іспанської песети, у якої дві риски поверх букви S означають Геркулесові стовпи, які підтримують іспанський герб. Версій щодо самої букви S є декілька: одна свідчить про закінчення множини у словах «песо» чи «долар», інша – про походження символу долара від цифри 8, яка була присутня на зображенні іспанської монети, рівній 8 реалам.

Яке сьогодні релігійне свято

6 липня в церковному календарі – день пам’яті Агрипини Римської.

Народилася вона в багатій родині і з юних років вірила в Бога, тому прийняла християнство. Відбувалося це за часів правління імператора Валеріана, який був відомий своїм жорстоким поводженням з християнами. Дівчину схопили, але навіть перед судом вона не зреклася своєї віри. Довго її катували і мучили, а в кінці закували ланцюгами, але з'явився Янгол і допоміг їй вибратися. Померла Агрипина від отриманих ран.

Що не можна робити

Не можна сумувати, потрібно викинути з голови будь-який негатив.

Не давайте гроші в борг, можна залишитися ні з чим.

Краще не аналізуйте свої сни.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: не співає соловей, отже, пора ячмінь збирати;

Велика роса означає, що добре вродять огірки і горіхи;

Йде дощ – до неврожаю;

Дощить – ще п'ять днів буде негода.

Пам’ятні події 6 липня

1253 рік – відбувається коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля;

1415 рік – спалюють на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса;

1439 рік – на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписують Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви;

1483 рік – коронований Річард III Англійський;

1535 рік – за звинуваченням у державній зраді страчують англійського гуманіста, лорда-канцлера Томаса Мора, пізніше зарахований до лику католицьких святих;

1651 рік – полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва;

1687 рік – Ісаак Ньютон публікує у Лондоні знамениті «Philosofiae naturalis principia mathematika», в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики;

1785 рік – долар стає національною валютою США;

1809 рік – за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадають з Ватикану і вивозять до Гренобля;

1938 рік – у Французькій республіці відбувається конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху;

1957 рік – познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні;

1958 рік – урочисто відкривають Національний експоцентр України («ВДНГ»);

1994 рік – на екрани США виходить фільм «Форрест Гамп»;

2005 пік – Верховна Рада ухвалює Кодекс адміністративного судочинства України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипина.