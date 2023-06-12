Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Покупки в інтернеті за новими правилами: ухвалено закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Покупки в інтернеті за новими правилами: ухвалено закон
Контролюючі органи матимуть можливість закривати онлайн-магазини, які приховують інформацію про товар
фото з відкритих джерел

В Україні 263 голосами нардепів у другому читанні ухвалили новий закон «Про захист прав споживачів». Автор документа – Кабінет міністрів. Контролюючі органи матимуть можливість закривати онлайн-магазини, які приховують інформацію про товар. З'являться Асоціації покупців, а суперечки між покупцем та продавцем можна буде вирішувати за допомогою спеціальних комісій без звернення до суду.

Суперечки можна буде вирішувати поза судом. Йдеться про продукцію, вартість якої становить до 50 тис. грн. Якщо порушили гарантію, не замінили продукцію, порушили умови доставки тощо, сторони зможуть вирішувати суперечку через позасудові органи – наприклад, спеціальні комісії. Якщо не згодні з рішенням, вже тоді можна позиватися.

У тому числі для цього створять громадські об'єднання споживачів. Вони матимуть право проводити експертизи, подавати позови, вивчати якість товару. Саме проти такої норми виступали деякі бізнес-союзи, котрі побоювалися корупції.

«Союз громадських об'єднань споживачів»та Комісії з позасудового вирішення спорів матимуть розширені повноваження щодо контролю за діяльністю бізнесу та притягнення їх до відповідальності, наприклад, проводити додаткові перевірки бізнесу; накладати штрафи; визначати розмір відшкодування; проводити обов'язкові навчання для підприємців.

Важлива новація: законом забороняється «нечесна торгівля». Якщо продавець дурить покупця, розповідає про неіснуючий виграш, вводить його в оману, то така покупка може вважатися недійсною. Тобто продавець буде зобов'язаний повернути гроші покупцеві.

Також у законі згадують «агресивну комерційну практику»:

  • складається враження, що покупець не може залишити приміщення без укладання договору;
  • якщо приходять до клієнта додому, хоч він просив цього не робити;
  • постійно пишуть та дзвонять;
  • вимагають, а щось заплатив;
  • створюють враження, що клієнт щось виграв, а потім переконують зробити покупку.

Крім того, обмежать доступ до інтернет-магазинів, які використовують «нечесну практику» та порушують закон. Проблеми можуть виникнути і в тих магазинів, які на сайті не вкажуть свою адресу та правильну назву.

Як говориться в пояснювальній записці, часто українці купують в інтернет-магазинах товар без отримання достовірної інформації про продукти. Фактично електронна торгівля, яка зростає з кожним роком, залишилася без уваги законодавців. Деякі онлайн-магазини не озвучують свою юридичну назву, адресу. Тож складно ідентифікувати того, хто порушив права споживача.

Законом імплементували директиву № 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2011, якою передбачено визначення електронного торгового майданчика (маркетплейсу), електронного сервісу порівняння продукції (прайс-агрегатора) та їх відповідальність за наявність інформації щодо даних про підприємство продукцію на веб-сайтах маркетплейсу та прайс-агрегатора.

Крім того, проєктом закону пропонується:

  • визначити принципи, на яких ґрунтується захист прав споживачів відповідно до принципів ЄС;
  • розповсюдити дію Закону України «Про захист прав споживачів» на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача (за порушення умов договору купівлі-продажу (доставки) харчової продукції в інтернет-магазинах, за умови визначення ціни продажу харчової продукції).

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав конфісковану у росіян частку ТРЦ Ocean Plaza в управління Фонду державного майна та доручив готувати її до приватизації.

Всі кошти від продажу будуть направлені у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

До слова, в Україні середню зарплату від 60 тис. грн пропонують програмістам, військовослужбовцям та зернотрейдерам. Найбільше заробляє Angular-розробник.

Середня зарплата в Україні становить близько 16,5 тис. грн. При цьому розмір зарплат залежить не лише від спеціальності та досвіду, а й від міста. Традиційно більше платять у столиці, а серед обласних центрів найнижчі зарплати у Сумах та Херсоні.

 

Теги: гроші бізнес магазин інтернет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще один російський олігарх позбавиться своєї яхти
Заарештована на Карибах розкішна яхта російського олігарха піде з молотка (фото)
2 червня, 16:29
«Укренерго»
«Укренерго» підтримала ідею перегляду прайс-кепів на ринку електричної енергії
31 травня, 13:57
У квітні турецькі ЗМІ повідомляли, що за три роки співпраці з російською компанією «Бешикташ» отримає €60 млн
Турецький футбольний клуб втрапив у скандал: зв'язався із російським «Газпромом»
29 травня, 11:41
Постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун
Україна – найзамінованіша країна у світі – ООН
26 травня, 14:42
Компанія виробляє популярні солодощі Oreo та Milka
НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни
25 травня, 18:56
Дженніфер Еністон замаскувалася, щоб невпізнаною купити в магазині косметику
Дженніфер Еністон замаскувалася, щоб невпізнаною купити в магазині косметику
25 травня, 12:47
Невиплачені кошти виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків
Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: роз'яснення
17 травня, 16:03
Потап розповів, як вдалося знову чкурнути за кордон: В мене дуже великі зв'язки
Потап розповів, як вдалося знову чкурнути за кордон: В мене дуже великі зв'язки
17 травня, 14:29
керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург
Безкоштовні КТ і МРТ. Глава столичної медицини повідомила гарні новини
16 травня, 12:00

Бізнес

Покупки в інтернеті за новими правилами: ухвалено закон
Покупки в інтернеті за новими правилами: ухвалено закон
Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему – «Укренерго»
Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему – «Укренерго»
Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему
Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему
ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для стійкості енергосистеми в опалювальний сезон
ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для стійкості енергосистеми в опалювальний сезон
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
Має бути прозорим та захищеним: як НБУ регулюватиме крипторинок
Має бути прозорим та захищеним: як НБУ регулюватиме крипторинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
40K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
28K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
23K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
20K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
19K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту