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Вимагав гроші з підлеглих військових: ДБР затримала командира підрозділу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вимагав гроші з підлеглих військових: ДБР затримала командира підрозділу
Командир погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою
фото: ДБР

Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства

Працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє ДБР.

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Командир погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою
фото: ДБР

Підтверджено, що у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

«Державне бюро розслідувань вчергове звертається до всіх чиновників та командирів: нажива на війні та військових під час бойових дій – злочин, який не має ані юридичного, ані морального виправдання. Рано чи пізно, але усі шахрайські схеми буде викрито, а учасників притягнуто до відповідальності», – йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, 10 років за ґратами проведе рецидивіст, який спільно з рашистами грабував односельців під час окупації Харківщини.

На початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів. Також орієнтував окупантів на місцевості й «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування. Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

До слова, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську.

Королевську внесли до списку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Королевську звинувачують за ч. 1. ст. 366-2 Кримінального Кодексу України – це умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі дані відрізняються від достовірних на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 2023 рік це від 1,3 млн грн до 5,3 млн грн).

Теги: гроші військові злочин ДБР

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