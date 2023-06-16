Вимагав гроші з підлеглих військових: ДБР затримала командира підрозділу

Командир погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою

Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства

Працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє ДБР.

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Командир погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою фото: ДБР

Підтверджено, що у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

«Державне бюро розслідувань вчергове звертається до всіх чиновників та командирів: нажива на війні та військових під час бойових дій – злочин, який не має ані юридичного, ані морального виправдання. Рано чи пізно, але усі шахрайські схеми буде викрито, а учасників притягнуто до відповідальності», – йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, 10 років за ґратами проведе рецидивіст, який спільно з рашистами грабував односельців під час окупації Харківщини.

На початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів. Також орієнтував окупантів на місцевості й «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування. Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

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До слова, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську.

Королевську внесли до списку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Королевську звинувачують за ч. 1. ст. 366-2 Кримінального Кодексу України – це умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі дані відрізняються від достовірних на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 2023 рік це від 1,3 млн грн до 5,3 млн грн).