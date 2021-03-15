$7 млн за мандат: опубліковано скандальний запис розмови «слуги народу» Семінського

У розмові майбутній нардеп каже, що 7 «лимонів» у нього є, аби потрапити до списку партії

Чинний депутат від провладної партії «Слуга народу» Олег Семінський готовий був віддати $7 млн за отримання депутатського мандату. Про це повідомляє видання Цензор.нет з посиланням на запис розмови.

За даними ЗМІ, на оприлюдненому аудіозаписі начебто Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу з колишнім міністром транспорту і зв'язку Миколою Рудьковським. Каже, що готовий балотуватися від будь-якої з партій. Також озвучує суму, яку готовий заплатити – власне $7 млн.

«Домовившись з тобою і підписавши понятійний документ, я страхуюся елементарно. Я потрапляю в список тієї чи іншої партії – 7 «лимонів» у мене для цього є. І ми йдемо від моменту, про який ти говориш – тиск. Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому немає необхідності. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість... Аж до комуністів», – заявляє він.

Зауважимо, що у 2019 році Семінський став депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 205-му округу в Чернігівській області.

Також нагадаємо, наприкінці лютого в СБУ повідомили про розкриття резонансного злочину, що стався ще у 2012 році. Йдеться про викрадення Семінського, коли він був очільником «Нафтогазвидобування». Слідство з'ясувало, що експосадовця більше 3 років утримували в нелюдських умовах, катували і вимагали гроші в його родичів – $200 млн. Замовив злочин, за даними СБУ, колишній бізнес-партнер Семінського – Микола Рудьковський. Йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу просто в аеропорту, коли Рудьковський повернувся до Києва.