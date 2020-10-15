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    ЄС запровадив санкції проти «кухаря Путіна» Пригожина

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    <p>Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як &laquo;кухар Путіна&raquo;</p> - ЄС запровадив санкції проти «кухаря Путіна» Пригожина

    Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна»

    Пригожин має тісні зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнера»

    Євросоюз запровадив санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», через причетність до діяльності ПВК «Вагнер» у Лівії й порушення резолюцій Радбезу ООН щодо заборону на продаж зброї.

    Про це йдеться на сайті Євроради.

    «Рада сьогодні запровадила адресні обмежувальні заходи стосовно людини, яка брала участь і надає підтримку діям, які становлять загрозу миру, безпеці або стабільності Лівії, в тому числі шляхом порушення ембарго ООН на постачання зброї. Санкції проти цієї людини включають заборону на поїздки і заморожування активів. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цій особі», – йдеться у заяві.

    Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, санкції стосуються Пригожина, який має «тісні зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнера».

    До слова, раніше «кухар Путіна» Пригожин перерахував 1 млн рублів на лікування Навального.

    ЄС Росія зброя санкції Путін путінський режим Лівія
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