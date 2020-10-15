ЄС запровадив санкції проти «кухаря Путіна» Пригожина



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Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна»

Пригожин має тісні зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнера»

Євросоюз запровадив санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», через причетність до діяльності ПВК «Вагнер» у Лівії й порушення резолюцій Радбезу ООН щодо заборону на продаж зброї.

Про це йдеться на сайті Євроради.

«Рада сьогодні запровадила адресні обмежувальні заходи стосовно людини, яка брала участь і надає підтримку діям, які становлять загрозу миру, безпеці або стабільності Лівії, в тому числі шляхом порушення ембарго ООН на постачання зброї. Санкції проти цієї людини включають заборону на поїздки і заморожування активів. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цій особі», – йдеться у заяві.

Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, санкції стосуються Пригожина, який має «тісні зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнера».

До слова, раніше «кухар Путіна» Пригожин перерахував 1 млн рублів на лікування Навального.