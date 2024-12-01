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Посівний календар на грудень 2024: зимовий догляд за садом та городом

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Посівний календар на грудень 2024: зимовий догляд за садом та городом
Грудень – це час для догляду за зимовим садом та вирощування зелені в домашніх умовах.
фото: freepik.com

Актуальний календар для городників та садівників на перший місяць зими

В перший місяць зими городники та садівники зосереджують увагу на контролі зимового стану саду та вирощуванні зелені на підвіконні. Щоб допомогти вам ефективно спланувати роботи на ділянці, «Главком» підготував місячний календар садівника на грудень 2024 року. З ним ви можете визначити найкращі дні для зимових робіт, вирощування зелені в домашніх умовах та догляду за кімнатними рослинами.

Сприятливі та несприятливі дні у листопаді 

Грудень – період, коли основна увага приділяється контролю зимового стану саду та вирощуванню рослин у приміщенні. У цей час критично важливо регулярно перевіряти стан укриття рослин та захищати їх від надмірних морозів і гризунів.

  • Сприятливі дні для підготовчих робіт та укриття рослин: 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-29 грудня. 
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 1, 2, 5-7, 15, 30, 31 грудня.

Особливу увагу варто приділити контролю снігового покриву, який захищає кореневу систему рослин від вимерзання. Грудень – це також чудова можливість зайнятися вирощуванням зелені на підвіконні та доглядом за кімнатними рослинами.

Місячний посівний календар на грудень 2024

Орієнтуючись на місячний календар садівника, ви зможете правильно розподілити час та сили для догляду за зимовим садом та вирощування корисної зелені вдома.

Посівний календар на грудень 2024
Посівний календар на грудень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на грудень – таблиця

Коренеплоди
Морква, картопля, буряк 18 – 25
Цибулеві
Цибуля та часник 17-24
Овочі до столу та на зберігання
Томати, баклажани, перець, огірки, кабачки, патисони, гарбуз, капуста 3 – 10
Зелень та трави
Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 17-24
Ягідно-плодовий сад
Ягідні кущ (малина, смородина, ожина глід, тощо) та плодові дерева (яблуня, груша, слива, черешня, вишня, айва, персик тощо). 3 – 10
Декоративні рослини
Однорічники 3-4, 7-14
Цибулинні та бульбові 16-17, 20-23

Місячний календар садівника-городника на грудень 2024

1-3 грудня: зверніть увагу, що 1-2 грудня – несприятливі дні для будь-яких посадкових робіт, але вони підходять для прищипки пагонів, обрізки, профілактичної обробки теплиць та прибирання на ділянці. 3 грудня підійде для перевірки укриття рослин, висадки зелені на підвіконні, заготівлі живців та щеплення. Можна проводити полив та вносити мінеральні добрива.

4-8 грудня: 4-6 грудня – відмінний час для снігозатримання, догляду за кімнатними рослинами та посіву мікрозелені. 7 грудня продовжуйте роботи по снігозатриманню. 8-9 грудня сприятливі для заготівлі живців, проведення поливів та внесення мінеральних добрив, а також обробки теплиць.

9-12 грудня: 10-12 грудня ідеально підходять для засолювання та квашення, догляду за рослинами на підвіконні. Можна проводити полив, вносити мінеральні добрива та заготовляти живці.

13-17 грудня: 13 грудня завершіть роботи з живцями та мінеральними добривами. 14 грудня – час для боротьби з шкідниками та укриття рослин. 15-17 грудня – сприятливі дні для обробки ґрунту, поливу, прибирання та снігозатримання.

18-22 грудня: Період підходить для боротьби з шкідниками (18 день), обробки теплиць та сховищ (18-19 дні), снігозатримання (17-19 дні). 20-22 грудня – час для профілактичних обробок.

23-26 грудня: 23-26 грудня сприятливі для пророщування насіння та корчування порослі. 25-26 грудня – найкращі дні для обрізки та омолодження рослин. Можна вносити органічні добрива.

27-31 грудня: 27 грудня – останній сприятливий день для захисту від гризунів. 28-29 грудня підходять для профілактичних обробок та укриття рослин. 30 грудня – внесення органічних добрив та пророщування насіння. 31 грудня можна провести обрізку, прищипку пагонів, обробку теплиць та сховищ.

Найкращі дні грудня для садових робіт по видах

У цей час необхідно зосередитись на основних роботах, які допомагають рослинам безпечно перезимувати, зокрема:

  • контроль стану зимових укриттів;
  • захист рослин від гризунів;
  • догляд за рослинами в теплицях;
  • вирощування зелені на підвіконні;
  • догляд за кімнатними рослинами;
  • перевірка та підготовка насіннєвого фонду.

А також для ремонту та підготовки садового інструменту та планування майбутніх посадок.

Вид садових робіт Дата
Обробка ґрунту 15, 31
Сапання, боротьба з бур’янами 15, 16, 19, 20, 23-25, 27
Пророщування та стратифікація насіння 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-27, 30
Поливи 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15-17
Підживлення органічними добривами 16, 17, 25-27, 30
Підживлення мінеральними добривами 3, 4, 8, 9, 12, 13
Прищіпка пагонів, зняття листя 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 31
Обрізка, омолодження, формування 1, 25-29, 31
Боротьба з шкідниками та захворюваннями 1, 14, 18, 22, 31
Профілактичні обробки 14, 20-22, 28, 29
Обробка теплиць та парників 1, 8, 9, 15, 18, 19, 31
Захист саду та сховищ від гризунів 19, 20, 27
Заготівля живців 3, 4, 8, 9, 12, 13
Щеплення та окулювання 1, 3, 4, 8, 9, 16, 17, 31
Прибирання та ділянці 1, 2, 5-7, 15, 18-31
Корчування та боротьба з порослю 2-4, 10-13
Підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання 1, 3, 4, 18, 19, 28-31
Укриття рослин 1, 2, 14, 15, 28, 29
Снігозатримання 5-7, 17-19

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Теги: щеплення овочі фрукти Місяць календар

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