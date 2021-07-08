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    8 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Свято родини є дуже молодим - 8 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Свято родини є дуже молодим
    Фото з відкритих джерел

    Святі Петро та Февронія здавна вважаються покровителями родинного вогнища, зберігачами подружнього кохання

    8 липня в Україні відзначається день української родини. Також у цей день народно-православне свято День Петра і Февронії.

    Цього дня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з алергією.

    Як виникло свято родини

    Український День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року.

    Родина являє собою організовану соціальну групу, а її представники пов’язані між собою не тільки спільністю побуту, але і взаємною моральною відповідальністю, а також соціальною необхідністю, яка зумовлює потребу суспільства в духовному і фізичному самовідтворенні, звідси, мабуть і пійшов вираз: сім’я – осередок суспільства.

    Яке сьогодні релігійне свято

    8 липня відзначається народно-православне свято День Петра і Февронії. В цей день віруючі вшановують пам’ять князя Петра і княгині Февронії, Муромських чудотворців. Святі здавна вважаються покровителями родинного вогнища, зберігачами подружнього кохання.

    З подружжям були пов’язані деякі прикмети цього дня. Наприклад, вважалося, що якщо купець на Петра і Февронію відпрацює весь день у крамниці пліч-о-пліч з дружиною, це принесе його родині благополуччя.

    З Петра і Февронії чекали ще сорок спекотних днів.

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    Народні прикмети на 8 липня:

    • Спекотний день – спека ще 40 днів протримається
    • Засуха в липні – не чекай грибів до самої осені
    • Якщо на Петра і Февронію, 8 липня, купець відпрацює пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток
    • Миші і свині 8 липня їсти сіно почали – буде дуже поганий покіс
    • Якщо розсада добре п’є воду для поливу, значить, у дні сінокосу, за прикметами, буде сухо, і навпаки.

    Що не рекомендується робити 8 липня:

    За ризиковані справи з фінансами і діловими партнерами братися не варто.

    У кого іменини 8 липня?

    Іменини у Давида, Петра, Дениса, Василя та Семена.

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    Теги: свята Україна літо
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    8 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони