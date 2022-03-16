У Запоріжжі пролунав вибух

Повідомляється про вибух на залізничному вокзалі Запоріжжя

Вибух було чути в різних районах міста

У середу, 16 березня, в Запоріжжі пролунав вибух. По це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

«Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що невідомий. На місці працюють відповідні служби», - написав він.

Куртєв звернувся до жителів із проханням не панікувати та не поширювати відео чи фото в соцмережах.

Водночас місцеві мешканці зазначають, що вибух було чути в різних районах міста, але сигналу тривоги не було.

Як повідомлялося, у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.

16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

У ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».

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