88-й день війни: Зеленський звернувся до українців (відео)

Зеленський розповів, що на 88 день війни в Україні був справжній польський день

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 88 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

На початку свого звернення Зеленський поділився враженнями про візит президента Польщі Анджея Дуди.

«Радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити», – заявив президент.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Також сьогодні у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський. Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.