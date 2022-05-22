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    Події в Україні

    Мешканець Сєвєродонецька проїхав на велосипеді 65 км, щоб евакуюватись (відео)

    Чоловік проїхав 65 км на велосипеді, втікаючи від війни - Мешканець Сєвєродонецька проїхав на велосипеді 65 км, щоб евакуюватись (відео)
    Чоловік проїхав 65 км на велосипеді, втікаючи від війни
    фото: стоп-кадр з відео

    Чоловіка доправили до безпечного місця та надали йому тимчасовий прихисток

    Сєвєродончанин проїхав 65 кілометрів на велосипеді під час обстрілів армією РФ, аби врятуватися. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    За його словами, чоловіка зустріли рятувальники, які допомагали евакуювати жителів Лисичанська. Аріфа Багірова, який евакуювався на велосипеді, підібрали на трасі до Бахмуту. Гайдай повідомив, що цей відрізок дороги постійно прострілюється ворогом.

    «Постійно стрільба, обстріли, потрапив під авіаційний обстріл. Ну є вже якісь навички рятування в екстремальних ситуаціях. Зразу стрибав у кювет, що і іншим рекомендую», – розповів Аріф.

    Жителя Сєвєродонецька доправили до безпечного місця та надали йому тимчасовий прихисток. Сергій Гайдай також повідомив, що 22 травня вдалось евакуювати трьох жителів Лисичанська.

    Нагадаємо, за повідомленням РНБО, Росія готує чергові провокації на Донбасі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мешканець Сєвєродонецька проїхав на велосипеді 65 км, щоб евакуюватись (відео)