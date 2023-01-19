Готують провокації? Росія викрала 50 автомобілів ОБСЄ

Окупанти перекинули крадені автомобілі на схід

Росія викрала близько 50 автомобілів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні і перекинула їх на тимчасово окуповану територію на сході. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, передає «Укрінформ».

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«Злочинний московський режим пішов далі і вчинив ще один злочин проти ОБСЄ, викравши близько 50 автомобілів СММ ОБСЄ. За повідомленнями, ці автомобілі були переміщені Росією на тимчасово окуповану територію на сході України на минулих вихідних», – сказав Цимбалюк.

Дипломат наголосив на ймовірності провокацій з використанням захоплених автомобілів ОБСЄ. На думку Цимбалюка, РФ може вдатися до таких дій, оскільки відчуває безкарність.

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Раніше Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. А також, що машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.

До слова, глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації.