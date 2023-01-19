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Готують провокації? Росія викрала 50 автомобілів ОБСЄ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готують провокації? Росія викрала 50 автомобілів ОБСЄ
фото ілюстративне

Окупанти перекинули крадені автомобілі на схід

Росія викрала близько 50 автомобілів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні і перекинула їх на тимчасово окуповану територію на сході. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, передає «Укрінформ».

«Злочинний московський режим пішов далі і вчинив ще один злочин проти ОБСЄ, викравши близько 50 автомобілів СММ ОБСЄ. За повідомленнями, ці автомобілі були переміщені Росією на тимчасово окуповану територію на сході України на минулих вихідних», – сказав Цимбалюк.

Дипломат наголосив на ймовірності провокацій з використанням захоплених автомобілів ОБСЄ. На думку Цимбалюка, РФ може вдатися до таких дій, оскільки відчуває безкарність.

Раніше Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. А також, що машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією. 

До слова, глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації.

Теги: росія машини ОБСЄ Україна війна

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