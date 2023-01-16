Вислів «рускій воєнний корабль, іді**» отримав відзнаку у Литві (фото)

Емоційні та важливі слова українських прикордонників надихнули весь вільний світ

МЗС Литви услід за словником сучасної української мови та сленгу «Мислово» визнало вислів українських захисників острова Зміїний «русский военный корабль, иди нах*й» фразою 2022 року, що було відзначено спеціальною нагородою, яку передали Держприкордонслужбі України. Про це повідомила у Facebook пресслужба ДПС.

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«Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова українських прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ – усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів. У дипломатії ми зазвичай вибираємо більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова. Разом до Перемоги!» – зазначив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, фраза українських захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди нах*й» стала висловом минулого року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово». «Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії», – наголошують укладачі словника.

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До слова, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року.Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає «тривалий період нестабільності та невпевненості». На сайті словника зазначається, що це одне з кількох слів, що характеризують кризи з якими стикаються Великобританія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.