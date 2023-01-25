Голова Рівненської ОДА оцінив загрозу ворожої атаки з Білорусі

«Загрози прямого вторгнення на сьогодні з півночі немає. Рано розслаблятися»

Загрози прямого вторгнення на сьогодні з півночі немає, але вона може статися найближчими тижнями після прийняття відповідного рішення військово-політичним керівництвом недружніх сусідів. Відтак, західні області країни готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Про це голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому».

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«Ми розуміємо, що загроза з півночі існує, як би ми не заспокоювали себе і населення. Президент нас координує і спрямовує, аби ми не розслабились і кожен день використали для підготовки», – каже Віталій Коваль.

За словами очільника Рівненщини, зараз навіть природа захищає Україну від можливого наступу з півночі – через теплу зиму у регіоні розлилися річки.

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«Зараз просто аномальна кількість води. Зазвичай січень – це доволі сувора зима в цих краях, а сьогодні ми спостерігаємо ранню весну з розливами. Завдяки цьому, якщо проти нас буде застосована артилерія, то вона буде зосереджена тільки в деяких місцях, а не по всій 229-км лінії кордону», – пояснює голова обласної адміністрації.

Завдяки такій погоді є місця, де ворожі танки можуть просто застрягнути. У них не буде навіть можливості розгорнутись, аби їх змогли якось витягти, каже Віталій Коваль.

«Так два-три ворожі танки застрягнуть – і це вже тупик на декілька годин, які ми зможемо використати», – підсумовує він.

Раніше голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до наступу з півночі. Тут будуються протитанкові рови, фортифікаційні споруди, задіяні місцеві жителі, територіальна оборона.

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Як відомо, зафіксовано ознаки перегрупування поворожих військ для підготовки до наступу, проте малоймовірно, що його почнуть саме з території Білорусі – Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки.

Крім того, глава держави розповів про плани загарбників: «Путін думає, де на нас наступати – ми думаємо, де захищатимемось». Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну.

Нагадаємо, нині ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну: коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW.

Повідомлялося також, що білоруси не мають достатньо сил для вторгнення, але можуть влаштовувати провокації: прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію.

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Зауважимо, що американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ, проте важливу роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер». Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона.