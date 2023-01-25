Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова Рівненської ОДА оцінив загрозу ворожої атаки з Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова Рівненської ОДА оцінив загрозу ворожої атаки з Білорусі
На півночі Рівненської області активно будують прикордонні інженерні та фортифікаційні споруди
фото з відкритих джерел

«Загрози прямого вторгнення на сьогодні з півночі немає. Рано розслаблятися»

Загрози прямого вторгнення на сьогодні з півночі немає, але вона може статися найближчими тижнями після прийняття відповідного рішення військово-політичним керівництвом недружніх сусідів. Відтак, західні області країни готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Про це голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Ми розуміємо, що загроза з півночі існує, як би ми не заспокоювали себе і населення. Президент нас координує і спрямовує, аби ми не розслабились і кожен день використали для підготовки», – каже Віталій Коваль.

За словами очільника Рівненщини, зараз навіть природа захищає Україну від можливого наступу з півночі – через теплу зиму у регіоні розлилися річки.

«Зараз просто аномальна кількість води. Зазвичай січень – це доволі сувора зима в цих краях, а сьогодні ми спостерігаємо ранню весну з розливами. Завдяки цьому, якщо проти нас буде застосована артилерія, то вона буде зосереджена тільки в деяких місцях, а не по всій 229-км лінії кордону», – пояснює голова обласної адміністрації.  

Завдяки такій погоді є місця, де ворожі танки можуть просто застрягнути. У них не буде навіть можливості розгорнутись, аби їх змогли якось витягти, каже Віталій Коваль.

«Так два-три ворожі танки застрягнуть – і це вже тупик на декілька годин, які ми зможемо використати», – підсумовує він.

Раніше голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до наступу з півночі. Тут будуються протитанкові рови, фортифікаційні споруди, задіяні місцеві жителі, територіальна оборона.

Як відомо, зафіксовано ознаки перегрупування поворожих військ для підготовки до наступу, проте малоймовірно, що його почнуть саме з території Білорусі – Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки.

Крім того, глава держави розповів про плани загарбників: «Путін думає, де на нас наступати – ми думаємо, де захищатимемось». Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну.

Нагадаємо, нині ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну: коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW.

Повідомлялося також, що білоруси не мають достатньо сил для вторгнення, але можуть влаштовувати провокації: прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію.

Зауважимо, що американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ, проте важливу роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер». Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона.

Читайте також: Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль: Ми завершимо будувати оборонні рубежі в день перемоги
Теги: День Перемоги наступ ворог танки природа населення влада президент Рівненщина військові путін окупанти росія прикордонники Віталій Коваль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Рівненської ОВА: Ми завершимо будувати оборонні рубежі в день перемоги
Голова Рівненської ОВА: Ми завершимо будувати оборонні рубежі в день перемоги
23 сiчня, 08:00
Стіна на українсько-білоруському кордоні
Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі
16 сiчня, 15:34
Під час війни на Рівненщину релокувалися 39 підприємств
У прикордонній Рівненщині під час війни зафіксовано економічне диво
Вчора, 21:17

Події в Україні

Ще мінус 910 окупантів на ювілей Зеленського. Генштаб оновив втрати ворога
Ще мінус 910 окупантів на ювілей Зеленського. Генштаб оновив втрати ворога
Зеленський заінтригував новими рішеннями та пожертва Залужного для армії: головне за ніч
Зеленський заінтригував новими рішеннями та пожертва Залужного для армії: головне за ніч
Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю
Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю
Голова Рівненської ОДА оцінив загрозу ворожої атаки з Білорусі
Голова Рівненської ОДА оцінив загрозу ворожої атаки з Білорусі
Як допоможе Україні отримання танків від Заходу: оцінка ISW
Як допоможе Україні отримання танків від Заходу: оцінка ISW
«Бавовна» у Макіївці: ЗМІ назвали імена майже сотні загиблих окупантів
«Бавовна» у Макіївці: ЗМІ назвали імена майже сотні загиблих окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
16K
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Лукашенко вигадав нове виправдання перед Путіним, чому відкрито не вступив у війну
7994
У Сімферополі паніка через потужні вибухи
7331
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже годину (мапа)

Новини

Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
23 сiчня, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
23 сiчня, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
23 сiчня, 16:20

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту