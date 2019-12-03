95 Квартал став на коліна перед Поплавським (фото)



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Фото: Главком

Актори 95 Кварталу поклялися більше не жартувати над Поплавським, інакше ходитимуть на всі його концерти

Артисти 95 Кварталу стали на коліна перед співочим ректором Михайлом Поплавським на його масштабному концерті «Я - українець». Про це повідомив кореспондент «Главкома».

«Якби ви стільки зробили для естради в Англії, вас би зробили лордом», - сказали учасники 95 Кварталу і вибачились, що так часто жартували над ректором Національного університету культури.

Фото: Главком

Актори 95 Кварталу поклялися більше не жартувати над Поплавським, інакше ходитимуть на всі його концерти. Потім артисти разом виконали переспів хіта Sorry, seems to be Елтона Джона і групи Blue.

Фото: Главком

Зазначимо, сьогодні у Палаці Спорту проходить концерт народного артиста України Михайла Поплавського.

Cпівочий ректор Київського національного університету культури і мистецтв презентує своє шоу «Я - українець». У шоу включені масштабні театралізовані постановки. В концерті беруть участь більше 500 учасників шоу-балету.