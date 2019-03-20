«Аби не Порошенко». Російський журналіст про те, кого хоче бачить Кремль президентом України



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Володимир Путін та головний редактор «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов

Чим більше хаосу, чим слабший кандидат, тим, Путін вважає, що це вигідніше Росії, - заявив російський журналіст

Путіна влаштовує будь-який новий президент України, крім чинного глави української держави Петра Порошенка.

Про це заявив головний редактор «Эхо Москвы», Олексій Венедиктов в інтерв'ю проекту «На троих». Він сказав, що очільника РФ Володимира Путіна влаштовує будь-який президент України, який зробить країну слабшою.

«Я розумію, що будь-хто, крім Порошенка. На мій погляд, якщо говорити про нашого, проросійського кандидата в президенти України, то у нас - містер Хаос. Чим більше хаосу, чим слабший кандидат, тим, Путін вважає, що це вигідніше Росії. Власного кандидата у нас немає: Тимошенко, Зеленський, Бойко ще якісь люди – не важливо. Містер Хаос нас задовольняє», - сказав Венедиктов.

Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» разом з Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» провів нове опитування виборців, згідно з якими до другого туру президентської гонки потрапляють Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Як вже відомо, сьогодні Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

Крім того, 20 березня президент Петро Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin.