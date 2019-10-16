Абромавичус призначив нових заступників гендиректора «Укроборонпрому»
Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварус Абромавичус
Нові посади отримали Данило Федорчук, Михайло Морозов та Анатолій Незгодюк
Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварус Абромавичус призначив ще трьох заступників.
Про це повідомляє пресслужба концерну.
Данило Федорчук став заступником з правових питань, Михайло Морозов заступник по маркетингу та збуту, Анатолій Незгодюк став директором фінансово-економічного департаменту.
Раніше Юрія Вітренка призначили членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».
Також колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром».