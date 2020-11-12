Адміністрація Трампа розпорядилася затримати всі привітання Байдену від іноземних лідерів

Традиційно саме Держдеп підтримує всі засоби комунікації обраного президента

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася затримати всі офіційні привітання від іноземних лідерів на адресу Байдена. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Держдепартаменті.

«Цілий стос привітань від іноземних лідерів обраному президентові Джо Байдену застряг у Державному департаменті. Однак адміністрація Трампа не дає йому доступу до цих послань», – ідеться у повідомленні.

Традиційно саме Держдеп підтримує всі засоби комунікації обраного президента, тож іноземні лідери надсилають повідомлення через це відомство, але адміністрація Трампа закрила Байдену доступ до ресурсів Держдепу, бо глава Білого дому відмовляється визнати перемогу свого опонента.

«Команда Байдена самостійно контактує з урядами іноземних держав, і він уже провів численні телефонні переговори з лідерами», – зауважує телеканал.

Як повідомлялося, 11 листопада чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.