Рідний штат Байдена першим затвердив результати виборів президента США

Кожен штат США має затвердити результати голосування до 8 грудня.

Рідний штат демократа Джо Байдена Делавер став першим, який затвердив результати голосування на виборах президента США.

Про це повідомляє аналітичний центр Cook Political Report.

Зазначається, що 296 268 (або 58,7%) виборців проголосували за Джо Байдена, в той час як за нинішнього президента США Дональда Трампа віддали голоси 200 603 (39,8%) виборців.

Окрім Деравера результати голосування також вже представили Вайомінг (переміг Трамп), Оклахома (перемога Трампа), Південна Кароліна (виграв Трамп), Південна Дакота (перемога Трампа) та Вермонт (переміг Байден).

Кожен штат США має затвердити результати голосування до 8 грудня. Через шість днів має зібратися виборча комісія й оголосити їх офіційно.

Нагадаємо, 11 листопада Трамп вперше з'явився на публіці після повідомлень про перемогу Байдена.

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.