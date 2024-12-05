Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссуддя Тандир залишається під вартою

Тандир сказав, що перебуває під вартою вже понад півтора року, але доказів того, що він може переховуватися, на його думку, суду не продемонстрували

На засіданні Олексій Тандир заявив відвід судді Івану Бандурі

Обвинуваченого у смертельній ДТП екссуддю Макарівського районного суду Олексія Тандира залишають у СІЗО ще на два місяці. Про це повідомили «Ґрати».

Прокурор Михайло Доманіцький заявив, що зберігаються ризики переховування або тиску на родину загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка. Представник потерпілих Павло Теслюк з цим погодився.

Натомість сам Тандир сказав, що перебуває під вартою вже понад півтора року, але доказів того, що він може переховуватися чи втекти, на його думку, суду не продемонстрували. Тому ексуддя просив про альтернативний запобіжний захід.

Також на засіданні Олексій Тандир заявив відвід судді Івану Бандурі. У серпні ДБР почало провадження за його заявою про ненадання матеріалів справи одному з колишніх адвокатів Тандира. За словами Тандира, цю справу може використовувати ДБР для тиску на суддю Бандуру.

Представник обвинувачення та адвокат родини потерпілих зазначили, що це затягування процесу, щоб суд не встигнув розглянути клопотання щодо продовження запобіжного заходу. Прокурор Доманіцький сказав, що подав клопотання щодо продовження арешту Олексія Тандира ще 19 листопада.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.