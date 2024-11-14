Захист Коболєва через суд намагався отримати доступ до таємного акта ревізії «Нафтогазу», яку проводили аудитори

Адвокати Коболєва і сам підозрюваний намагалися ознайомитися з матеріалами ревізії

Судді ВАКС стали на захист таємниці слідства

В межах кримінального провадження проти ексголови «Нафтогазу» Андрія Коболєва за незаконне отримання багатомільйонної премії, адвокати підозрюваного намагалися отримати доступ до актів ревізії «Нафтогазу». Відповідну фінансово-господарську ревізію Державна аудиторська служба проводила за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 рр. Про це свідчить Ухвала ВАКСу.

Адвокати Коболєва і сам підозрюваний намагалися ознайомитися з матеріалами ревізії, попри те, що «документи містять таємницю досудового розслідування та долучені до матеріалів іншого кримінального провадження».

Аргументували своє клопотання адвокати Коболєва тим, що в акті ревізії, нібито є «дані про призначення та виплату ОСОБА_10 (Коболєву, – ред.). премії на підставі рішення Наглядової ради Нафтогазу від 16-18.04.2018». Як вони про це дізналися, зважаючи та таємний статус документа, захисники Коболєва не пояснювали.

Прокурор у засіданні заперечила проти задоволення клопотання адвокатів, вказавши, що акт ревізії Держаудит служби за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 не стосується періоду призначення на виплати Коболєву 229 млн грн премії.

«Акт ревізії ... перебуває поза межами періоду вчинення інкримінованого обвинуваченому злочину», – заявили в САП.

Зрештою, ВАКС підтримав позицію прокуратури і аудиторів, і доступ до документів Державної аудиторської служби сторона Коболєва не отримала.

Нагадаємо, раніше в Державні аудиторській службі заявили, що оскаржать рішення суду, яким було скасовано її вимогу про повернення 229 млн грн премії, сплачених Коболєву.

Також нагадаємо, що 12 листопада у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливли терміни дії арешту (з можливістю внесення застави) та обмежень на виїзд з України. Теоретично, вже зараз Коболєв має змогу виїхати за кордон. Хоч раніше, ВАКС кілька разів відмовляв Коболєву у клопотаннях «повернути йому закордонні паспорти».

НАБУ та САП звинувачують Коболєва у незаконному отриманні коштів компанії «Нафтогаз» у сумі в понад 229,25 млн грн.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів.

Наразі триває судовий розгляд провадження проти Коболєва у ВАКС. До нього застовані обмежувальні заходи та застава у сумі 107 млн грн, яка була внесена.