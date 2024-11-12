Суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом до 16 листопада

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата Миколу Тищенка, підозрюваного у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє Київський апеляційний суд.

Повідомляється, що 12 листопада 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року, якою задоволено клопотання Генерального прокурора і продовжено підозрюваному Т. запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах на випадок оголошення повітряної тривоги, за адресою визначеною в ухвалі, строком до 16 листопада 2024 року, в межах строку досудового розслідування, з покладенням на підозрюваного Т. обов’язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема носіння електронного засобу контролю.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – ідеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду, Тищенко мав перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Домашній арешт стосовно Тищенка повинен був діяти до 23 серпня 2024 року.

Раніше чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

До слова, народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».