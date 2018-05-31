Адвокат Германа пояснив, чому досі не розпочалося засідання суду

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Борис Герман

Як відомо, судове засідання мало розпочатися о 17:30

Засідання суду по обранню запобіжного заходу Борису Герману, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, досі не розпочалося, так як «суддя задіяна в іншому процесі».

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив адвокат підозрюваного Євген Солодко.

«Кажуть, що приблизно через годину (почнеться засідання – Ред.), тому що суддя задіяна в іншому процесі», - повідомив Солодко.

Також на сторінці Шевченківського районного суду міста Києва у Facebook з’явилося повідомлення про те, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу Борису Герману затримується «у зв’язку з розглядом слідчим суддею клопотань, які надійшли до суду попередньо».

Як відомо, судове засідання мало розпочатися о 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, слідство просить арештувати Бориса Германа, якого підозрюють в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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