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    Адвокат Германа пояснив, чому досі не розпочалося засідання суду

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    <span>Борис Герман</span> - Адвокат Германа пояснив, чому досі не розпочалося засідання суду
    Борис Герман

    Як відомо, судове засідання мало розпочатися о 17:30

    Засідання суду по обранню запобіжного заходу Борису Герману, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, досі не розпочалося, так як «суддя задіяна в іншому процесі».

    Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив адвокат підозрюваного Євген Солодко.

    «Кажуть, що приблизно через годину (почнеться засідання – Ред.), тому що суддя задіяна в іншому процесі», - повідомив Солодко.

    Також на сторінці Шевченківського районного суду міста Києва у Facebook з’явилося повідомлення про те, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу Борису Герману затримується «у зв’язку з розглядом слідчим суддею клопотань, які надійшли до суду попередньо».

    Як відомо, судове засідання мало розпочатися о 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва.

    Нагадаємо, слідство просить арештувати Бориса Германа, якого підозрюють в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

    Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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