Адвокат Гладковського розповів, чи допитувало НАБУ його підзахисного
За словами Волинця, про підозру Гладковському поки що не повідомлялося
Національне антикорупційне бюро не допитувало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Про це повідомив його адвокат Руслан Волинець.
«Його не допитували», - сказав він.
За словами адвоката, про підозру Гладковському також поки що не повідомлялося.
Наразі Гладковського планують доставити з ізолятора в НАБУ для вручення підозри.
Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.
Як повідомлялось, Гладковському оголосять про підозри у двох справах у п'ятницю, 18 жовтня.
Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.
У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.