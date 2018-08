Адвокат Коен під присягою заявив про вчинення злочину за дорученням Трампа

Це перший за останні 50 років випадок, коли чинного президента безпосередньо звинуватили в злочині, пов’язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа.

Про це розповів адвокат Коена Ленні Девіс, повідомляє CNN.

Коен, який визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення, заявив, що «в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост» він запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його кампанії.

Девіс також опублікував твіт, в якому розповів про свідчення Коена.

«Сьогодні він встав і дав свідчення під присягою, що Дональд Трамп доручив йому вчинити злочин, заплативши двом жінкам з основною метою вплинути на вибори. Якщо ці платежі були злочином для Майкла Коена, то чому вони не були злочином для Дональда Трампа?», — написав Девіс.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump?