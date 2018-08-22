Адвокат Коен під присягою заявив про вчинення злочину за дорученням Трампа



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Екс-адвокат Трампа Майкл Коен

Це перший за останні 50 років випадок, коли чинного президента безпосередньо звинуватили в злочині, пов’язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа.

Про це розповів адвокат Коена Ленні Девіс, повідомляє CNN.

Коен, який визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення, заявив, що «в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост» він запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його кампанії.

Девіс також опублікував твіт, в якому розповів про свідчення Коена.

«Сьогодні він встав і дав свідчення під присягою, що Дональд Трамп доручив йому вчинити злочин, заплативши двом жінкам з основною метою вплинути на вибори. Якщо ці платежі були злочином для Майкла Коена, то чому вони не були злочином для Дональда Трампа?», — написав Девіс.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump? — Lanny Davis (@LannyDavis) 21 августа 2018 г.

Як пояснив телеканалу колишній головний юрисконсульт Федеральної виборчої комісії Лоуренс Ноубл, це перший за останні 50 років випадок, коли чинного президента безпосередньо звинуватили в злочині, пов’язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії.

«Це перший випадок після Уотергейту, коли президента звинуватили в особистій участі — в керівництві і координації — порушення правил фінансування кампанії», — сказав Ноубл.

Напередодні стало відомо, що Коен погодився укласти угоду з федеральними прокурорами Південного округу Нью-Йорка про визнання провини.

Нагадаємо, екс-адвоката президента США Майкла Коена підозрюють в незаконному отриманні кредитів на $20 млн.

Раніше повідомлялося, що проти Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою. Серед документів були також електронні листи, податкові документи та записи, пов'язані з перерахуванням грошей. Водночас, за повідомленнями, були також ділові записи та листування між Коеном і Трампом.

Тепер юриста підозрюють у фальсифікації, банківських махінаціях і фінансових порушеннях, пов'язаних з передвиборчою кампанією нинішнього президента США.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що Коен таємно записав розмову з Трампом, в якій йшлося про виплати колишній моделі Playboy, яка заявила про роман з Трампом.

Трамп розкритикував дії свого екс-адвоката Майкла Коена, який нібито записав розмову з Трампом стосовно виплати колишній моделі Playboy, яка заявляла про роман з нинішнім президентом США.

Трамп назвав «немислимим» та «можливо незаконним» те, що адвокат записував розмову з клієнтом.

Джерело: УНН