Колишній адвокат Трампа пішов на угоду зі слідством - ЗМІ



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Адвокат Майкл Коен

Якщо Коен погодиться співпрацювати зі слідством, його свідчення можуть бути використані для розслідування втручання РФ у вибори в США

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився укласти угоду з федеральними прокурорами Південного округу Нью-Йорка про визнання провини.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на інформовані джерела.

Розслідування справи Коена про шахрайство при сплаті податків і в банківській сфері було направлено в Південний округ Нью-Йорка спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Якщо Коен погодиться співпрацювати зі слідством, його свідчення можуть бути використані для розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

ЗМІ зазначає, що поки що невідомо, чи має намір Майкл Коен співпрацювати з прокурорами щодо надання свідчень.

Нагадаємо, екс-адвоката президента США Майкла Коена підозрюють в незаконному отриманні кредитів на $20 млн.

Раніше повідомлялося, що проти Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою. Серед документів були також електронні листи, податкові документи та записи, пов'язані з перерахуванням грошей. Водночас, за повідомленнями, були також ділові записи та листування між Коеном і Трампом.

Тепер юриста підозрюють у фальсифікації, банківських махінаціях і фінансових порушеннях, пов'язаних з передвиборчою кампанією нинішнього президента США.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що Коен таємно записав розмову з Трампом, в якій йшлося про виплати колишній моделі Playboy, яка заявила про роман з Трампом.

Трамп розкритикував дії свого екс-адвоката Майкла Коена, який нібито записав розмову з Трампом стосовно виплати колишній моделі Playboy, яка заявляла про роман з нинішнім президентом США.

Трамп назвав «немислимим» та «можливо незаконним» те, що адвокат записував розмову з клієнтом.