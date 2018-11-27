Адвокат прокоментував скандальне відео зізнань українських моряків



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Українські катери «Нікополь» та «Бердянськ» і рейдовий буксир «Яни Капу», які захопила РФ

«На записі видно залякані обличчя моряків», - зауважив адвокат Едем Семедляєв

Адвокат Едем Семедляєв, який захищає командира буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, заявив, що відео зізнань українських моряків, які розповсюдили російські ЗМІ, не можна розцінювати як доказ проти українців в суді.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я не знаю, яким чином ці відео слідчий буде долучати до матеріалів справи. Бо якщо це був допит, то на ньому я не бачу, принаймні на відео, що при допиті присутній адвокат. А без присутності захисника проводити допит заборонено», - підкреслив Семедляєв.

«Крім того, на записі видно залякані обличчя моряків, як і те, що вони не говорять своїми словами, а зчитують текст або з комп’ютера, або з листочка. Тому я не знаю, як ці відео можна розцінювати як доказ», - заявив адвокат.

Він додав, що його підзахисний Олег Мельничук вже був на допиті.

«На допиті він був. Проти нього на допиті силу не застосовували, але було дуже жорстке затримання. Після затримання його не чіпали: ні психологічний, ні фізичний тиск не чинили. На допиті Мельничук заявив, що не визнає своєї вини, так як кордонів Росії не перетинав, і готовий свою позицію відстоювати», - повідомив Семедляєв.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ опублікували відео із захопленими українськими моряками, яких утримують у порту анексованої Керчі. На відео вони зізнаються, що нібито порушили «територіальні води» РФ у морі.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.