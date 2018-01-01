Адвокат: у вбивстві Ноздровської підозрюють батька Россошанського, який збив її сестру

Версію слідства адвокат вважає найпростішою та має питання щодо мотиву вбивства

Адвокат родини вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анатолій Худяков підтвердив, що затриманим і підозрюваним у вбивстві є батько Дмитра Россошанського Юрій Россошанський. Про це він повідомив в ефірі «112 Україна». Адвокат вважає версію слідства найпростішою. Водночас версію слідства адвокат вважає найпростішою та має



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Версію слідства адвокат вважає найпростішою та має питання щодо мотиву вбивства

Адвокат родини вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анатолій Худяков підтвердив, що затриманим і підозрюваним у вбивстві є батько Дмитра Россошанського Юрій Россошанський.

Про це він повідомив в ефірі «112 Україна».

Адвокат вважає версію слідства найпростішою.

Водночас версію слідства адвокат вважає найпростішою та має питання щодо мотиву вбивства.

«Це найпростіша версія. Злочин вчинено з достатньо інтелектуальним підходом, тому хотілося б сподіватися, що відділ розслідування здобув беззаперечні докази причетності Юрія Россошанського. На мою думку, є питання щодо мотиву. Адвокат родини Россошанських розповідав про можливий варіант застосування амністії до Дмитра Россошанського, тому якось нелогічно, що людина мала інформацію, що через кілька місяців його син буде на волі і вчиняти такий злочин, щоб піти, можливо, на пожиттєве ув’язнення, якось нелогічно», - наголосив Худяков.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться.

Сьогодні о 14:00 розпочнеться засідання суду у справі про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.