Адвокати Лусваргі заявили про третій відвід колегії суддів

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за заявленим клопотанням

Сторона захисту бразильського найманця терористичної організації «ДНР» Рафаеля Лусваргі заявила третій відвід колегії суддів, передає УНН. Це сталося після того, як суд із новим головуючим Тимченко Сергієм Олександровичем відмовився оголосити на прохання захисту перерву у судовому засіданні через надання часу перекладачу для письмового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за заявленим клопотанням

Сторона захисту бразильського найманця терористичної організації «ДНР» Рафаеля Лусваргі заявила третій відвід колегії суддів, передає УНН.

Це сталося після того, як суд із новим головуючим Тимченко Сергієм Олександровичем відмовився оголосити на прохання захисту перерву у судовому засіданні через надання часу перекладачу для письмового перекладу Лусваргі його процесуальних прав.

«Суд порадившись на місці приходить до наступного висновку: в зв’язку з тим, що перекладач відмовляється перекласти, беріть пам’ятку і перекладайте усно», - заявив Хлинін.

У відповідь на це адвокат Лусваргі сказав: «Я вимушений через тиск на перекладача оголосити відвід колегії суддів. Крім того, на підставі того, що моєму підзахисному відмовляють у наданні пам’ятки на рідній йому мові я заявляю відвід всій колегії суддів».

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за заявленим клопотанням.



Нагадаємо, сьогодні Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області має обрати Лусваргі запобіжний захід. Сторона захисту заявляла відвід спочатку колегії суддів, потім її головуючий Наталії Самоткан.

Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.