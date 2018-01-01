Адвокати Януковича просили суд викликати Ештон та Штайнмайєра

Суд також відмовив у допиті Кетрін Ештон, Франка-Вальтера Штайнмайєра та ряду інших європейських політиків

Оболонський райсуд ухвалив список свідків з боку захисту екс-президента Віктора Януковича, яких мають викликати у суд у справі про держзраду. [READ_MORE] Відповідне рішення у середу оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. «Суд ухвалив, керуючись пунктом д ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у разі



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Фото: РБК-Україна Засідання суду у справі Януковича

Суд також відмовив у допиті Кетрін Ештон, Франка-Вальтера Штайнмайєра та ряду інших європейських політиків

Оболонський райсуд ухвалив список свідків з боку захисту екс-президента Віктора Януковича, яких мають викликати у суд у справі про держзраду.

Відповідне рішення у середу оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

«Суд ухвалив, керуючись пунктом д ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у разі забезпечення прибуття в судове засідання допитати за клопотанням сторони захисту наступних свідків: Миколу Азарова (колишній прем'єр-міністр України), Андрія Клюєва (колишній секретар РНБО та колишній голова Адміністрації Президента), Захарченка Віталія (колишній міністр внутрішніх справ), Якименка Олександра (колишній голова СБУ), Лебєдєва Павла (колишній міністр оборони), Шуляка Станіслава (колишній командувач внутрішніх військ), Ільїна Юрія (колишній командувач ВМС та колишній начальник Генштабу ЗСУ), Кобзаря Костянтина (колишній начальник Служби безпеки Президента України), Кожару Леоніда (колишній міністр закордонних справ), Щеголєва Олександра (колишній начальник управління СБУ в Києві та Київській області), Черткова Андрія, співробітника «Украероруху», жителів АРК Медєєву Оксану, Нікіфорова Андрія тощо», - сказав Дев'ятко.

Суд відмовив у допиті завідувача кафедри кримінології та кримінального права КНУ ім. Т. Шевченка Петра Андрушка, «оскільки сторона захисту обґрунтовує його допит лише як спеціаліста».

Суд також відмовив у допиті Кетрін Ештон, Франка-Вальтера Штайнмайєра та ряду інших європейських політиків, «оскільки вказані особи мають право дипломатичної недоторканості, а стороною захисту не надано доказів щодо їх згоди на допит».

У допиті інших свідків, зокрема Дмитра Іванцова, який був серед кортежу охорони Януковича у 2014 році, та ряду інших жителів Криму, суд теж відмовив.

Також суд відмовив захисту у повторному допиті Юрія Сергеєва, який був постпредом України в ООН у 2014 році.

Раніше під час засідання суду захист заявляв допит Азарова, Захарченка, Клюєва, Якименка та ряду інших свідків через відеоконференцзв'язок у рамках міжнародно-правової допомоги. Суддя Дев'ятко, однак, зазначив, що вирішення питання про список свідків і допит їх у форматі міжнародно-правової допомоги - це два різні клопотання.

«Таким чином оголошує перерву до завтра, на 10:00», - резюмував Дев'ятко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Генпрокуратури, екс-президента Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.