Аеропорт Франкфурта скасував 150 рейсів через ураган Сабіне



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У зв'язку з негодою були скасовані близько 150 авіарейсів із майже 1200 запланованих проти понеділка, 10 лютого

Очікується, що потужний ураган у понеділок досягне Франкфурта

Аеропорт у німецькому Франкфурті-на-Майні скасував майже 150 рейсів через потужний ураган Сабіне, який 9 лютого накрив Німеччину.

Про це повідомляє Reuters.

За даними представника компанії Fraport, яка здійснює управління аеропортом, у зв'язку з негодою були скасовані близько 150 авіарейсів із майже 1200 запланованих проти понеділка, 10 лютого. Очікується, що потужний ураган у понеділок досягне Франкфурта.

Крім того, найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa оголосив про скасування коротких і довгострокових рейсів з аеропорту Мюнхена в понеділок із 12 до 23 години.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готується до наближення потужного урагану Сабіне.

Нагадаємо, у Нідерландах оголосили штормове попередження, а у Німеччині скасували футбольний матч через ураган Сабіне.

За прогнозами, сила вітру в епіцентрі урагану в ніч на понеділок може сягати 150 км/г, а в горах Баварії – навіть 175 кілометрів на годину. Тож, хто планує авіаподорож, повинні уважно слідкувати за своїми рейсами. Втім, заспокоюють синоптики, Сабіне не буде мати такої руйнівної сили, як урагани 2007 року або 1999.