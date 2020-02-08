Німеччина готується до наближення потужного урагану Сабіне



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Метеорологи попереджають, що ураган може викорчовувати дерева і зривати покриття дахів Фото ілюстративне

Ураган досягне території Німеччини в неділю, 9 лютого

На Німеччину насувається потужний ураган Сабіне, який досягне території країни в неділю, 9 лютого.

Про це повідомляє DW.

За прогнозами метеоролога Андреаса Фрідріха з Німецької метеорологічної служби, пориви вітру сягатимуть від 100 до 175 кілометрів на годину.

Також метеорологи попереджають, що ураган може викорчовувати дерева і зривати покриття дахів. Найнебезпечніша ситуація, за оцінкою Фрідріха, очікується в ніч на понеділок, 10 лютого.

Німецька залізниця Deutsche Bahn вже попередила про можливі проблеми із залізничним сполученням і рекомендувала пасажирам утриматися від поїздок у часовому проміжку між неділею, 9 лютого, і вівторком, 11 лютого. Найбільші транспортні ускладнення очікуються на півночі та заході Німеччини.

Наголошується, що ураган, який насувається на Німеччину з Атлантики, як очікується, близько полудня неділі, 9 лютого, повинен досягти північно-західних регіонів країни.

Нагадаємо, 7 лютого негода залишила без світла понад 200 міст і сіл в Україні.