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    Аеропорт «Херсон» закрили через негоду

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    Аеропорт «Херсон» закрили через негоду

    У небі над херсонським летовищем очікуються потужніші пориви вітру, які досягатимуть 25-29 м/с

    Міжнародний аеропорт «Херсон» закритий через негоду (сильний вітер).

    Про це повідомляє міський сайт 0552.ua із посиланням на директора комунального підприємства «Херсонські авіалінії» Віталія Кучерука.

    «Напрямок вітру бічний, і через нього літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це вкрай небезпечно для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів не будемо приймати і відправляти», - сказав він.

    Згідно з інформацією на сайті летовища, ранковий та обідній рейс здійснили успішний виліт та посадку, однак вже із Стамбула (Туреччина) судно не сіло в аеропорту Херсона. Його прибуття очікувалося о 15.45. 

    В обласному гідрометцентрі кажуть, що у небі над херсонським летовищем очікуються потужніші пориви вітру, які досягатимуть 25-29 м/с, коли в регіоні не перевищували 16-17 м/с. 

    Український гідрометцентр нагадує, що у зв'язку із переміщенням активного циклону, у південно-східних областях 24 лютого очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

    В Україні (крім північно-східної частини) спостерігатиметься сильний вітер 25-28 м/с, в Карпатах сніжитиме, а пориви вітру сягатимуть 40 м/с. 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с.

    До слова, у Херсоні сьогодні, 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

    Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

    Туреччина літак аеропорт Херсон вітер буревій
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