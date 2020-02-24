У Миколаєві вітер зносить з ніг: оголошено «червоний» рівень небезпеки
Миколаївців закликають без потреби не виходити на вулицю
У Миколаєві в найближчі години очікують подальшого погіршення погодних умов і зростання сили вітру до 38 метрів за секунду.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
«За інформацією гідрометеоцентру, протягом 1-2 годин швидкість поривів вітру зросте. Очікується надзвичайно сильний вітер, 35-38 м/с. Рівень небезпеки ІІІ, червоний», - йдеться в повідомленні.
Миколаївців закликають без потреби не виходити на вулицю.
Зазначимо, сьогодні потужний вітер з поривами до 28 м в секунду повалив у Миколаєві десятки дерев, пошкоджені контактні лінії, через що змінено маршрути руху трамваїв та тролейбусів. Навчальні заклади масово відправляють дітей додому. Подекуди рух трасами заблоковано.
У місті вітром зірвало щонайменше дев'ять дахів, в тому числі повністю знесло дах з ПК «Корабельний». Від потужного вітру і сильної течії з боку лиману постраждало два мости – пішохідний через Інгул і Аляудський.